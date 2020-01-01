Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Сотрудники ГТК ЛНР почтили память земляка, сыгравшего знаменитого таможенника Верещагина (ФОТО)

Sergey Сегодня, 10:300Новости
Сотрудники ГТК ЛНР почтили память земляка, сыгравшего знаменитого таможенника Верещагина (ФОТО)
























Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР в свой профессиональный праздник возложили цветы к памятнику луганскому актеру Павлу Луспекаеву в образе таможенника Верещагина из советского фильма "Белое солнце пустыни". Об этом с таможенного поста "Луганск", где установлен монумент, передает корреспондент ЛИЦ.
"Сегодня можно смело говорить о том, что киногерой таможенник Верещагин – это символ таможенных служб разных стран мира, и Государственный таможенный комитет ЛНР – не исключение", - отметил председатель ГТК ЛНР Юрий Афанасьевский.
"В образе таможенника Верещагина воплощены беззаветная преданность Родине, профессиональное мастерство, личное мужество и героизм, верность мужской дружбе и семейным устоям. Эти качества являются образцом для сотрудников Государственного таможенного комитета", - подчеркнул он.
Руководитель ведомства отметил, что традиция возложения цветов к памятнику таможеннику Верещагину зародилась в 2015 году, когда был создан Государственный таможенный комитет Республики.
Напомним, что в 2011 году возле здания Луганской таможни был открыт памятник Павлу Луспекаеву в образе таможенника Верещагина. Во время боевых действий в Донбассе летом 2014 года памятник уцелел, при этом в украинских СМИ неоднократно публиковалась ложная информация об его уничтожении. Летом 2015 года памятник был перевезен на территорию таможенного поста "Луганск".
День таможенника установлен указом главы Луганской Народной Республики и отмечается ежегодно 14 января.
14 января — Луганск

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: