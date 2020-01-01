Сотрудники ГТК ЛНР почтили память земляка, сыгравшего знаменитого таможенника Верещагина (ФОТО)

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР в свой профессиональный праздник возложили цветы к памятнику луганскому актеру Павлу Луспекаеву в образе таможенника Верещагина из советского фильма "Белое солнце пустыни". Об этом с таможенного поста "Луганск", где установлен монумент, передает корреспондент ЛИЦ."Сегодня можно смело говорить о том, что киногерой таможенник Верещагин – это символ таможенных служб разных стран мира, и Государственный таможенный комитет ЛНР – не исключение", - отметил председатель ГТК ЛНР Юрий Афанасьевский."В образе таможенника Верещагина воплощены беззаветная преданность Родине, профессиональное мастерство, личное мужество и героизм, верность мужской дружбе и семейным устоям. Эти качества являются образцом для сотрудников Государственного таможенного комитета", - подчеркнул он.Руководитель ведомства отметил, что традиция возложения цветов к памятнику таможеннику Верещагину зародилась в 2015 году, когда был создан Государственный таможенный комитет Республики.Напомним, что в 2011 году возле здания Луганской таможни был открыт памятник Павлу Луспекаеву в образе таможенника Верещагина. Во время боевых действий в Донбассе летом 2014 года памятник уцелел, при этом в украинских СМИ неоднократно публиковалась ложная информация об его уничтожении. Летом 2015 года памятник был перевезен на территорию таможенного поста "Луганск".День таможенника установлен указом главы Луганской Народной Республики и отмечается ежегодно 14 января.14 января — Луганск