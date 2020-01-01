Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела со стороны ВСУ - СЦКК

Военнослужащий Народной милиции погиб в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В результате обстрела получил ранение, не совместимое с жизнью, военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили о том, что за минувшие сутки киевские силовики два раза нарушили "режим тишины" в зоне ответственности Республики.

"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - отметили в представительстве.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

14 января — Луганск