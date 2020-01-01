Коммунальщики и студенты Луганска начали подготовку к восстановлению "Острой могилы" (ФОТО)

Сотрудники коммунальных служб столицы Республики и добровольческий отряд "Хорошие ребята" Союза творческой молодежи Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского сегодня провели субботник, который стал началом подготовки к ремонтно-восстановительным работам на мемориальном комплексе "Острая могила". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР."В ходе субботника коммунальщики и студенты очистили территорию мемориального комплекса от мусора и поросли, а также оградили проходы к памятникам специальными лентами", – говорится в сообщении.На субботнике побывал министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров, который сообщил, что в последний раз ремонт "Острой могилы" проводился 10 лет назад и был приурочен к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне."В год 75-летия Великой Победы Правительством ЛНР было принято решение о проведении ремонтно-восстановительных работ мемориального комплекса. Это – одно из главных мест памяти о священном подвиге советского народа. Для нас, наследников Победы, его восстановление – священный долг и вклад в сохранение исторической памяти", – отметил он.Сидоров пояснил, что подготовка к ремонтно-восстановительным работам продолжится в течение января и февраля, а сами работы будут проведены в соответствии с государственными строительными нормами действующего законодательства и продлятся до мая."В День Победы жители и гости Луганска смогут посетить обновленный мемориальный комплекс и отдать дань памяти воинам и мирным жителям, павшим в борьбе с фашистскими захватчикам", – сказал министр.Член добровольческого отряда, студент ЛГАКИ Давид Абраамян отметил, что "Хорошие ребята" активно включились в подготовку к работам и планируют помогать коммунальщикам приводить в порядок все знаковые памятники Республики."Мемориал "Острая могила" – это замечательное, красивое место, очень значимое для истории нашего края. Но этот мемориал требует восстановления, поэтому академия решила поддержать инициативу и активно включилась в подготовку к ремонтно-восстановительным работам. Это большой шаг для молодежи, ведь патриотизм для нашей Республики актуален и значим как никогда. Поэтому очень приятно видеть ребят, которые сами решили работать и участвовать в сохранении исторической памяти", – рассказал он."Сейчас наш отряд готовит план работы на первое полугодие 2020 года. Безусловно, он будет связан, в основном, с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Мы решили, что будем добиваться сохранения не только исторических, но и культурных памятников нашей Республики. Планируем участвовать во всех субботниках", – добавил студент.Мемориальный комплекс расположен на территории кургана Острая могила и состоит из трех элементов: памятника Героям обороны Луганска, Братской могилы советских воинов и памятника "Знамя не умирает".В апреле 1919 года, обороняя Луганск от войск генерала Антона Деникина, горожане стояли живой цепью от патронного завода до Острой могилы, передавая патроны из рук в руки.В 1942 году, во время Великой Отечественной войны, высота Острая могила была превращена немцами в мощный укрепленный узел. В январе 1943-го в районе высоты развернулись ожесточенные бои, и после освобождения Ворошиловграда она стала местом захоронения погибших защитников города из состава 59-й гвардейской, 78-й и 279-й стрелковых дивизий 18-го стрелкового корпуса Красной Армии.17 января — Луганск