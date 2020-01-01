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В Стаханове крещенские купания отменили

verter Сегодня, 18:3032Новости
В Стаханове крещенские купания отменили
МЧС проинформировало об изменениях в проведении крещенских купаний на водоемах региона.
«В связи с тем, что администрация Стаханова не организовывает проведение мероприятия крещенских купаний на пруду «Молодежный», спасательный пост МЧС Л на этом водном объекте выставляться не будет«, — сообщили в пресс-службе ведомства.
«С 21.00 18 января до 18.00 19 января дополнительно будет организовано дежурство спасателями в селе Роскошное: улица Лесная, «Луганское море» — в районе ресторана Vero Gusto», — добавили в МЧС.
Ранее в ведомстве сообщали, что сотрудники МЧС ЛНР будут обеспечивать безопасность людей во время крещенских купаний на 31 водоеме Республики.
Культура - Сегодня, 18:15 30

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