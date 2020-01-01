Жители Луганска почтили память погибших в 2010 году при взрыве в горбольнице №7 (ФОТО)

Представители властей Республики и жители Луганска почтили память медиков и пациентов Луганской городской многопрофильной больницы (ЛГМБ) №7, погибших в результате взрыва 18 января 2010 года. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.В траурном митинге приняли участие глава администрации Луганска Манолис Пилавов, депутат Народного Совета ЛНР Юрий Юров, заместитель председателя Федерации профсоюзов ЛНР Андрей Уразгильдеев, представители Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности ЛНР, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний ЛНР, сотрудники больницы, родственники погибших.Настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших" отец Георгий провел панихиду о погибших, после чего участники митинга-реквиема возложили к расположенной во дворе больничного учреждения стеле памяти цветы."Черной датой в историю нашего города вписана трагедия, которая произошла 18 января 2010 года. Медицинские работники, которые до последней секунды выполняли свой профессиональный долг, и пациенты, которые пришли поправить свое здоровье, трагически погибли. Светлая им память", – сказал Пилавов."Мы помним те дни, и сегодня от имени городской власти я хотел бы еще раз поблагодарить всех тех, кто принимал участие в ликвидации тех последствий, которые произошли; поблагодарить тех, кто помогал потерпевшим и семьям погибших; поблагодарить людей, которые, невзирая на то, что они не были луганчанами, но восприняли эту трагедию как свою личную", - отметил мэр.Он напомнил, что городская власть тогда пообещала восстановить больницу "и слово свое сдержала"."И сегодня не только восстановленное здание, но и повседневный труд медицинских работников – это живая память всем тем, кто трагически погиб", – подчеркнул градоначальник.Уразгильдеев отметил, что траурное мероприятие призвано, во-первых, почтить память погибших, во-вторых, – напомнить, чем может обернуться игнорирование требований правил безопасности."Это было одно из лучших реанимационных отделений на Луганщине, трудовой коллектив был самый лучший, передовой, самый внимательный, самый ответственный, почему сюда и старались попасть на лечение. На то время государственные учреждения сделали, конечно же, соответствующие выводы, ликвидировав те нарушения по организации труда, которые были выявлены", - рассказал он.Профсоюзный работник подчеркнул, что, извлекая горький урок прошлого, сегодня в законодательстве ЛНР нормы безопасного труда прописаны во всех деталях."Есть и государственные структуры, которые инспектируют организацию безопасного труда – это Государственная служба горного надзора и промышленной безопасности, это отделы охраны труда при Министерстве труда и социальной политики, это санитарно-эпидемиологическая станция (СЭС), это Министерство чрезвычайных ситуаций (и ликвидации последствий стихийных бедствий), военизированные горно-спасательные службы, Фонд социального страхования, задача которых, прежде всего, сохранить здоровье и жизнь людей и обеспечить безопасные работы", - подчеркнул Уразгельдеев..Начальник отдела – государственный инспектор промышленной безопасности и охраны труда отдела надзора в социально-культурной сфере Госгорпромнадзора Игорь Дубовик отметил, что медицинские учреждения являются участками с повышенной опасностью и имеют приоритет в проверках соблюдения норм техники безопасности."В первую очередь – это безопасная эксплуатация систем кислородоснабжения больниц. Инспектора в первую очередь уделяют внимание эксплуатации, содержанию, хранению, транспортировке кислородных баллонов там, где они есть. Но на данный момент это несчастье привело к тому, что почти все лечебные учреждения на территории ЛНР минимально эксплуатируют кислородные баллоны", - уточнил он.Трагедия в Луганской городской многопрофильной больнице №7 произошла 18 января 2010 года в результате взрыва кислородного баллона. Согласно выводам экспертов, к взрыву привели два обстоятельства – использование несовместимой с кислородом уплотнительной прокладки, а также наличие в баллоне, кроме кислорода, низкоуглеродистого газа.Напомним, что храм в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших" был построен на территории больницы в память о трагедии, произошедшей 18 января 2010 года, когда в результате взрыва кислородного баллона в учреждении погибли 16 человек.17 января — Луганск