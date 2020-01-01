Жители Луганска почтили память погибших в 2010 году при взрыве в горбольнице №7 (ФОТО)
Представители властей Республики и жители Луганска почтили память медиков и пациентов Луганской городской многопрофильной больницы (ЛГМБ) №7, погибших в результате взрыва 18 января 2010 года. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.
В траурном митинге приняли участие глава администрации Луганска Манолис Пилавов, депутат Народного Совета ЛНР Юрий Юров, заместитель председателя Федерации профсоюзов ЛНР Андрей Уразгильдеев, представители Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности ЛНР, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний ЛНР, сотрудники больницы, родственники погибших.
Настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших" отец Георгий провел панихиду о погибших, после чего участники митинга-реквиема возложили к расположенной во дворе больничного учреждения стеле памяти цветы.
"Черной датой в историю нашего города вписана трагедия, которая произошла 18 января 2010 года. Медицинские работники, которые до последней секунды выполняли свой профессиональный долг, и пациенты, которые пришли поправить свое здоровье, трагически погибли. Светлая им память", – сказал Пилавов.
"Мы помним те дни, и сегодня от имени городской власти я хотел бы еще раз поблагодарить всех тех, кто принимал участие в ликвидации тех последствий, которые произошли; поблагодарить тех, кто помогал потерпевшим и семьям погибших; поблагодарить людей, которые, невзирая на то, что они не были луганчанами, но восприняли эту трагедию как свою личную", - отметил мэр.
Он напомнил, что городская власть тогда пообещала восстановить больницу "и слово свое сдержала".
"И сегодня не только восстановленное здание, но и повседневный труд медицинских работников – это живая память всем тем, кто трагически погиб", – подчеркнул градоначальник.
Уразгильдеев отметил, что траурное мероприятие призвано, во-первых, почтить память погибших, во-вторых, – напомнить, чем может обернуться игнорирование требований правил безопасности.
"Это было одно из лучших реанимационных отделений на Луганщине, трудовой коллектив был самый лучший, передовой, самый внимательный, самый ответственный, почему сюда и старались попасть на лечение. На то время государственные учреждения сделали, конечно же, соответствующие выводы, ликвидировав те нарушения по организации труда, которые были выявлены", - рассказал он.
Профсоюзный работник подчеркнул, что, извлекая горький урок прошлого, сегодня в законодательстве ЛНР нормы безопасного труда прописаны во всех деталях.
"Есть и государственные структуры, которые инспектируют организацию безопасного труда – это Государственная служба горного надзора и промышленной безопасности, это отделы охраны труда при Министерстве труда и социальной политики, это санитарно-эпидемиологическая станция (СЭС), это Министерство чрезвычайных ситуаций (и ликвидации последствий стихийных бедствий), военизированные горно-спасательные службы, Фонд социального страхования, задача которых, прежде всего, сохранить здоровье и жизнь людей и обеспечить безопасные работы", - подчеркнул Уразгельдеев..
Начальник отдела – государственный инспектор промышленной безопасности и охраны труда отдела надзора в социально-культурной сфере Госгорпромнадзора Игорь Дубовик отметил, что медицинские учреждения являются участками с повышенной опасностью и имеют приоритет в проверках соблюдения норм техники безопасности.
"В первую очередь – это безопасная эксплуатация систем кислородоснабжения больниц. Инспектора в первую очередь уделяют внимание эксплуатации, содержанию, хранению, транспортировке кислородных баллонов там, где они есть. Но на данный момент это несчастье привело к тому, что почти все лечебные учреждения на территории ЛНР минимально эксплуатируют кислородные баллоны", - уточнил он.
Трагедия в Луганской городской многопрофильной больнице №7 произошла 18 января 2010 года в результате взрыва кислородного баллона. Согласно выводам экспертов, к взрыву привели два обстоятельства – использование несовместимой с кислородом уплотнительной прокладки, а также наличие в баллоне, кроме кислорода, низкоуглеродистого газа.
Напомним, что храм в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших" был построен на территории больницы в память о трагедии, произошедшей 18 января 2010 года, когда в результате взрыва кислородного баллона в учреждении погибли 16 человек.
17 января — Луганск
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