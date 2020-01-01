Спортсмены ЛВУФК за год завоевали почти 2,3 тыс. медалей, половина из них – золотые

Спортсмены Луганского высшего училища физической культуры (ЛВУФК) в 2019 году завоевали на 304 соревнованиях в ЛНР, ДНР и России почти 2,3 тыс. медалей, половина из которых – золотые. Об этом ЛИЦ сообщили в физучилище.

"Спортсмены училища в минувшем году приняли участие 304 соревнованиях (в Российской Федерации – 116, Донецкой Народной Республике – 57 и Луганской Народной Республике – 131), по сравнению с 2018 годом участие в соревнованиях РФ на 20% больше, ДНР на 18% больше", - говорится в сообщении.

В рамках реализации программы проведения государственных интеграционных мероприятий Министерства образования и науки ЛНР и Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР в 2019 году спортсмены ЛВУФК принимали участие в соревнованиях в Воронеже, Белгороде, Краснодаре, Курске, Липецке, Новороссийске, Орле, Рославле, Рузе, Санкт-Петербурге, Ставрополе и других городах.

"В Российской Федерации спортсмены завоевали 147 золотых, 127 серебряных и 105 бронзовых медалей, в Донецкой Народной Республике – 193 золотых, 221 серебряную и 121 бронзовую медалей, в республиканских соревнованиях – 801 золотую, 331 серебряную и 240 бронзовых медалей. Всего – 2286 медалей различной пробы (золотые – 1141, серебряные – 679 и бронзовые – 466)", - подчеркнули в ЛВУФК.

Там добавили, что в 2019 году звание "Мастер спорта" присвоено 14 спортсменам училища, кандидатами в мастера спорта стали 10 спортсменов ЛВУФК, 30 учащимся присвоен первый спортивный разряд.

Кроме того, в течение года на спортивных базах физучилища прошло 42 соревнования по олимпийским (волейбол, дзюдо, триатлон, тяжелая атлетика, греко-римская борьба, футбол) и неолимпийским (каратэ, полиатлон, кикбоксинг и восточные единоборства) видам спорта.

17 января — Луганск