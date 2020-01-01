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Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком

Sergey Сегодня, 19:0024Новости
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины, передает RT.
Как заявил офис главы государства в Telegram, установить причастных необходимо за две недели.
Ранее на YouTube был опубликован ролик с аудиозаписью «совещания», на котором якобы Гончарук заявляет, что у президента «примитивное понимание экономических процессов».
В Управлении госохраны Украины отвергли причастность к обнародованию соответствующей записи.
17 января Гончарук подал заявление об отставке, отметив, что в последние дни «в сеть были слиты файлы, смонтированные из фрагментов записей совещаний в правительстве».
Председатель правительства отметил, что содержание этих файлов «искусственно создаёт представление», будто премьер и его команда не уважают Зеленского.

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