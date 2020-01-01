Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком

Фото: ReutersПрезидент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины, передает RT.Как заявил офис главы государства в Telegram, установить причастных необходимо за две недели.Ранее на YouTube был опубликован ролик с аудиозаписью «совещания», на котором якобы Гончарук заявляет, что у президента «примитивное понимание экономических процессов».В Управлении госохраны Украины отвергли причастность к обнародованию соответствующей записи.17 января Гончарук подал заявление об отставке, отметив, что в последние дни «в сеть были слиты файлы, смонтированные из фрагментов записей совещаний в правительстве».Председатель правительства отметил, что содержание этих файлов «искусственно создаёт представление», будто премьер и его команда не уважают Зеленского.