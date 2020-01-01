В Луганске почтили память погибших во время взрыва в городской больнице №7



Об этом фоторепортаж ЛИЦ.

Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» отец Георгий провел панихиду о погибших, после чего участники митинга-реквиема возложили к расположенной во дворе больничного учреждения стеле памяти цветы.

Трагедия в Луганской городской многопрофильной больнице №7 произошла 18 января 2010 года в результате взрыва кислородного баллона. Согласно выводам экспертов, к взрыву привели два обстоятельства — использование несовместимой с кислородом уплотнительной прокладки, а также наличие в баллоне, кроме кислорода, низкоуглеродистого газа.

Напомним, что храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» был построен на территории больницы в память о трагедии, произошедшей 18 января 2010 года, когда в результате взрыва кислородного баллона в учреждении погибли 16 человек.

Происшествия - Сегодня, 18:52 55 Жители Луганска почтили память медиков и пациентов Луганской городской многопрофильной больницы (ЛГМБ) №7, погибших в результате взрыва 18 января 2010 года.Об этом фоторепортаж ЛИЦ.Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» отец Георгий провел панихиду о погибших, после чего участники митинга-реквиема возложили к расположенной во дворе больничного учреждения стеле памяти цветы.Трагедия в Луганской городской многопрофильной больнице №7 произошла 18 января 2010 года в результате взрыва кислородного баллона. Согласно выводам экспертов, к взрыву привели два обстоятельства — использование несовместимой с кислородом уплотнительной прокладки, а также наличие в баллоне, кроме кислорода, низкоуглеродистого газа.Напомним, что храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» был построен на территории больницы в память о трагедии, произошедшей 18 января 2010 года, когда в результате взрыва кислородного баллона в учреждении погибли 16 человек. Происшествия - Сегодня, 18:52 55

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