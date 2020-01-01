«Хорошие ребята» из Луганска помогут в ремонте комплекса «Острая могила» ФОТО
Сотрудники коммунальных служб Луганска и добровольческий отряд «Хорошие ребята» Союза творческой молодежи Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского сегодня провели субботник, который стал началом подготовки к ремонтно-восстановительным работам на мемориальном комплексе «Острая могила».
Об этом сообщили в пресс-службе ЛГАКИ.
«В ходе субботника коммунальщики и студенты очистили территорию мемориального комплекса от мусора и поросли, а также оградили проходы к памятникам специальными лентами», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, последний раз ремонт «Острой могилы» проводился 10 лет назад и был приурочен к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. В год 75-летия Великой Победы руководством города было принято решение о проведении ремонтно-восстановительных работ мемориального комплекса. Подготовка к ремонтно-восстановительным работам продолжится в течение января и февраля, а сами работы будут проведены в соответствии со строительными нормами и продлятся до мая.
«В День Победы все желающие смогут посетить обновленный мемориальный комплекс и отдать дань памяти воинам и мирным жителям, павшим в борьбе с фашистскими захватчиками», — заявили в пресс-службе.
Член добровольческого отряда, студент ЛГАКИ Давид Абраамян отметил, что «Хорошие ребята» активно включились в подготовку к работам и планируют помогать коммунальщикам приводить в порядок все знаковые памятники Республики.
«Мемориал «Острая могила» — это замечательное, красивое место, очень значимое для истории нашего края. Но этот мемориал требует восстановления, поэтому академия решила поддержать инициативу и активно включилась в подготовку к ремонтно-восстановительным работам. Это большой шаг для молодежи, ведь патриотизм для нашей Республики актуален и значим как никогда. Поэтому очень приятно видеть ребят, которые сами решили работать и участвовать в сохранении исторической памяти», — рассказал он.
«Сейчас наш отряд готовит план работы на первое полугодие 2020 года. Безусловно, он будет связан, в основном, с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Мы решили, что будем добиваться сохранения не только исторических, но и культурных памятников нашей Республики. Планируем участвовать во всех субботниках», — добавил студент.
Мемориальный комплекс расположен на территории кургана Острая могила и состоит из трех элементов: памятника Героям обороны Луганска, Братской могилы советских воинов и памятника «Знамя не умирает».
В апреле 1919 года, обороняя Луганск от войск генерала Антона Деникина, горожане стояли живой цепью от патронного завода до Острой могилы, передавая патроны из рук в руки.
В 1942 году, во время Великой Отечественной войны, высота Острая могила была превращена немцами в мощный укрепленный узел. В январе 1943-го в районе высоты развернулись ожесточенные бои, и после освобождения Ворошиловграда она стала местом захоронения погибших защитников города из состава 59-й гвардейской, 78-й и 279-й стрелковых дивизий 18-го стрелкового корпуса Красной Армии.
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Об этом сообщили в пресс-службе ЛГАКИ.
«В ходе субботника коммунальщики и студенты очистили территорию мемориального комплекса от мусора и поросли, а также оградили проходы к памятникам специальными лентами», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, последний раз ремонт «Острой могилы» проводился 10 лет назад и был приурочен к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. В год 75-летия Великой Победы руководством города было принято решение о проведении ремонтно-восстановительных работ мемориального комплекса. Подготовка к ремонтно-восстановительным работам продолжится в течение января и февраля, а сами работы будут проведены в соответствии со строительными нормами и продлятся до мая.
«В День Победы все желающие смогут посетить обновленный мемориальный комплекс и отдать дань памяти воинам и мирным жителям, павшим в борьбе с фашистскими захватчиками», — заявили в пресс-службе.
Член добровольческого отряда, студент ЛГАКИ Давид Абраамян отметил, что «Хорошие ребята» активно включились в подготовку к работам и планируют помогать коммунальщикам приводить в порядок все знаковые памятники Республики.
«Мемориал «Острая могила» — это замечательное, красивое место, очень значимое для истории нашего края. Но этот мемориал требует восстановления, поэтому академия решила поддержать инициативу и активно включилась в подготовку к ремонтно-восстановительным работам. Это большой шаг для молодежи, ведь патриотизм для нашей Республики актуален и значим как никогда. Поэтому очень приятно видеть ребят, которые сами решили работать и участвовать в сохранении исторической памяти», — рассказал он.
«Сейчас наш отряд готовит план работы на первое полугодие 2020 года. Безусловно, он будет связан, в основном, с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Мы решили, что будем добиваться сохранения не только исторических, но и культурных памятников нашей Республики. Планируем участвовать во всех субботниках», — добавил студент.
Мемориальный комплекс расположен на территории кургана Острая могила и состоит из трех элементов: памятника Героям обороны Луганска, Братской могилы советских воинов и памятника «Знамя не умирает».
В апреле 1919 года, обороняя Луганск от войск генерала Антона Деникина, горожане стояли живой цепью от патронного завода до Острой могилы, передавая патроны из рук в руки.
В 1942 году, во время Великой Отечественной войны, высота Острая могила была превращена немцами в мощный укрепленный узел. В январе 1943-го в районе высоты развернулись ожесточенные бои, и после освобождения Ворошиловграда она стала местом захоронения погибших защитников города из состава 59-й гвардейской, 78-й и 279-й стрелковых дивизий 18-го стрелкового корпуса Красной Армии.
Экономика - Сегодня, 18:24 76
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