МГБ установило украинских агентов, дискредитирующих деятельность властей ЛНР в соцсетях

Министерство государственной безопасности (МГБ) ЛНР установило украинских агентов, дискредитирующих деятельность руководства Республики в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства ЛНР.

"Министерством государственной безопасности ЛНР выявлена и ведется документирование противоправной деятельности центров информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО) воинских частей сил специальных операций вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Установлено, что подразделения ЦИПсО, выполняя указания высшего политического и военного руководства Украины, ведут направленную дискредитацию деятельности органов государственной власти, силовых структур и осуществляют подрыв основ конституционного строя ЛНР.

Главной задачей подразделений ЦИПсО является нагнетание в ЛНР общественного недовольства государственным строем, а также управлением Республикой высшими должностными лицами – главой ЛНР Леонидом Пасечником, председателем Правительства Республики Сергеем Козловым, министром внутренних дел ЛНР Игорем Корнетом, генеральным прокурором ЛНР Сергеем Горенко.

"В ходе документирования антиправительственной деятельности украинских спецслужб сотрудниками Министерства госбезопасности ЛНР выявлены основные объекты их дискредитации под условными названиями: "зевс" – Народная милиция ЛНР, ДНР; "дальнобойщик" – силовые структуры ЛНР и ДНР; "снег" – общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в Республиках", - рассказали в МГБ.

В качестве основного инструмента распространения ложной информации ЦИПсО использует фейковые аккаунты в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook, "Живой журнал".

"Доказательная база позволяет утверждать, что созданные в социальной сети "ВКонтакте" группы действуют при администрировании со стороны офицеров ЦИПсО", - отметили в правоохранительном ведомстве Республики.

С перечнем таких сообществ можно ознакомиться на сайте МГБ ЛНР.

"В рамках оперативно-розыскных мероприятий установлены аккаунты, используемые украинскими офицерами ЦИПсО: Николай Вулич (https://vk.com/vulich_n), Елена Головач (https://vk.com/egolovach85), Ярослав Перов (https://vk.com/id536545913) – страница заблокирована, Владислав Шарахов (https://vk.com/id536632303), Владимир Кузнецов (https://vk.com/id525330674) – страница заблокирована, Роман Лещук (https://vk.com/id540130484), Серж Суворов (https://vk.com/suvorovserz), Анастасия Валинская (https://vk.com/id573057318), Алексей Алешка (https://vk.com/id574772273)", - сообщили в МГБ.

Установлено, что аккаунт Николая Вулича используют офицеры 16-го ЦИПсО: майор Кузьмук, майор Коломийчук, майор Савенец, капитан Латарцев, лейтенант Прокопенко, лейтенант Легоминов.

"К информационной агрессии против Республик Донбасса также причастен кадровый офицер управления информационных технологий Министерства обороны Украины полковник Раевский, осуществляющий деструктивную деятельность против безопасности ЛНР с использованием аккаунта Романа Бурко", - добавили в ведомстве.

Кроме того, МГБ ЛНР выявлены агенты украинских спецслужб, публикующие в социальных сетях сведения, дискредитирующие органы власти и силовые структуры ЛНР, дестабилизирующие общественно-политическую ситуацию в Республике. В частности, Андрей Мищий, Александр Решетников, Елена Степанец (псевдоним – Олена Степова).

"Министерством государственной безопасности ЛНР продолжается сбор и документирование фактов военной и информационной агрессии со стороны украинских силовых ведомств. По результатам правовой оценки, в отношении указанных лиц начато уголовное преследование в рамках действующего законодательства", - рассказали в ведомстве.

17 января — Луганск