Разведка ДНР располагает данными о поставках в Донбасс боеприпасов из Болгарии

«По данным нашей разведки, командование 128-й отдельно горно-штурмовой бригады ожидает поставки артиллерийских боеприпасов производства Вазовского машиностроительного завода (Болгария): 240 снарядов калибром 122 мм для гаубиц Д-30 и 80 мин калибром 120 мм мин для миномета М-120», — сказал замначальника.

Сотни снарядов для гаубиц и минометов крупного калибра из Болгарии поступят на вооружение украинских силовиков в Донбассе. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает ДАН.Басурин в этой связи не исключил усиления интенсивности огня по территории ДНР с применением указанных видов боеприпасов.