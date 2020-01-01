Помпео предположил, что Путин хочет "сохранить контроль" над Россией

"Похоже, что это попытка Владимира Путина обеспечить себе постоянный контроль и после того, как его нынешний срок истечет в 2024 году. Но только время точно покажет, что именно этот набор изменений, эта встряска предвещает", - сказал госсекретарь в интервью радиоведущему Тони Кацу.

Фото: ReutersПолитические перемены в России выглядят как попытка президента РФ Владимира Путина сохранить постоянный контроль над страной и после 2024 года, заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости.В среду президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством, и указал на необходимость закрепить в ней статус и роль Госсовета. Путин также отметил, что необходимо кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений федерального значения. Также среди предложений – кандидат в президенты должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства. Президент предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в конституцию.Для проработки этих вопросов была создана специальная рабочая группа. В ее состав вошли представители Совета Федерации, Государственной думы, ученые-правоведы, лидеры общественных объединений, видные деятели искусства и спорта, представители регионов. В четверг состоялась встреча президента c членами рабочей группы.