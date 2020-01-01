Зеленский решил дать шанс действующему премьеру Гончаруку

"Я получил от вас заявление об увольнении. В связи с последним конфликтными ситуациями или со скандалом... я решил предоставить вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые вещи, которые очень беспокоят общество", - заявил Зеленский, видео опубликовал офис украинского президента в =68.ARDuBrpGDZ8Uc5qvyW0NlVIw9p-I4w1DRrpjL__Ch9TH8XlAi5mOL7iA02tVmaWcIguhWR-GBOWBiPrcAbYagLsRrxwV--3jp_KxmY5l_1o15pTMX7MuvntlZdQgY7RVF01K1bSHvDR1KaCkU-i2HphweSxCFTd1LL8nwXtpzI4ci4OQFIXVn4VVaWQQI5EeV2trDCMGM_1C70caPuXL7gUIhrRo0HtmafprgibnSsw-KQSDx1ZYKYZZ7Cyr1lqR1EWFIlNqS3FrCaMSxu1Wrz-FxdMdkmC8HrzBO2mHTwFw9XXP4mOJPtqNXm9N3wQPxJd4uq2wbUTxysu-nPdOoFwknWZDyQN9RpJwUA&__tn__=-R]Facebook.

Фото: © РИА НовостиПрезидент Украины Владимир Зеленский на встрече с действующим премьером Алексеем Гончаруком заявил, что после скандала с аудиозаписями решил дать шанс ему и его правительству, глава государства поставил перед ними ряд задач, передает РИА Новости.Отмечается, что среди поставленных задач – новая концепция заработных плат министерств и госкомпаний.Гончарук в пятницу сообщил, что написал заявление об отставке и передал его президенту страны Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Он пояснил, что принял такое решение после скандала с публикацией аудиозаписи, где он, якобы, говорит что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов", а себя называет "профаном" в экономике. Гончарук не стал отрицать подлинность записи, однако утверждает, что она была смонтирована. Зеленский поручил правоохранителям в течение двух недель выяснить, кто сделал и обнародовал запись.