В ОБСЕ сообщили о 32 случаях смерти по естественным причинам на КПВВ



Так, отмечается, что с начала года Миссия сообщила о смерти трех гражданских лиц пожилого возраста, которая наступила по естественным причинам во время ожидания в очереди на пересечение линии соприкосновения.

В 2019 году наблюдатели сообщили в общем о 32 случаях смерти по естественным причинам на КПВВ и соответствующих блокпостах. Новости Региона - Сегодня, 12:42 79 Гражданское население по-прежнему сталкивается с трудностями на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) и соответствующих блокпостах вдоль линии соприкосновения. Об этом 17 января в отчете сообщает Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕТак, отмечается, что с начала года Миссия сообщила о смерти трех гражданских лиц пожилого возраста, которая наступила по естественным причинам во время ожидания в очереди на пересечение линии соприкосновения.В 2019 году наблюдатели сообщили в общем о 32 случаях смерти по естественным причинам на КПВВ и соответствующих блокпостах. Новости Региона - Сегодня, 12:42 79

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