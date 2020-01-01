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В ОБСЕ сообщили о 32 случаях смерти по естественным причинам на КПВВ

bot Сегодня, 13:3035Новости
В ОБСЕ сообщили о 32 случаях смерти по естественным причинам на КПВВ
Гражданское население по-прежнему сталкивается с трудностями на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) и соответствующих блокпостах вдоль линии соприкосновения. Об этом 17 января в отчете сообщает Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ
Так, отмечается, что с начала года Миссия сообщила о смерти трех гражданских лиц пожилого возраста, которая наступила по естественным причинам во время ожидания в очереди на пересечение линии соприкосновения.
В 2019 году наблюдатели сообщили в общем о 32 случаях смерти по естественным причинам на КПВВ и соответствующих блокпостах. Новости Региона - Сегодня, 12:42 79

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