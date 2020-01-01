Более 100 бойцов ВСУ попали в больницы с дизентерией и инфекциями – Народная милиция

Более 100 военнослужащих ВСУ с начала года поступили в лечебные учреждения в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") с дизентерией и кишечными инфекциями, которые стали результатом отравления некачественными продуктами. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что "в зоне проведения так называемой "ООС" продолжают фиксироваться случаи отравлений военнослужащих ВСУ некачественными пищевыми продуктами".

"По информации от местных жителей с территории, временно подконтрольной киевским властям, с 1 января текущего года в лечебные учреждения поступили более 100 человек из ОТГ "Север" с диагнозами "дизентерия" и "кишечная инфекция", – сообщил Филипоненко.

"Несмотря на то, что проведенная управлением безопасности пищевых продуктов Министерства обороны Украины проверка в зоне "ООС" выявила в 2019 году более 200 тонн некачественных пищевых продуктов и более 160 тысяч просроченных сухих пайков, продолжают отмечаться факты хищения продуктов с целью реализации среди мирных жителей", – рассказал офицер пресс-службы.

Он добавил, что "командиры соединений в зоне карательной операции продолжают закупать заведомо некачественные продукты по низким ценам ради личного обогащения, не считаясь со здоровьем личного состава".

Ранее Филипоненко сообщал, что более 30 военнослужащих ВСУ в зоне проведения так называемой "ООС" за неделю попали в больницы с диагнозом "гепатит".

Он также отмечал, что около 20% военнослужащих одной из бригад ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой "ООС", попали в больницы с различными инфекционными заболеваниями, в том числе гепатитом.

Кроме того, офицер-пресс-службы информировал, что около 20 военнослужащих ВСУ попали в больницы с тяжелыми пищевыми отравлениями, вызванными употреблением некачественной воды.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

18 января — Луганск