Три бойца ВСУ дезертировали из части из-за неуставных отношений – Народная милиция

Три военнослужащих ВСУ, прихватив автоматы, самовольно покинули расположение части в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") из-за неуставных отношений. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По информации, полученной от нашего источника в штабе 93-й бригады, 16 января в одном из подразделений в районе населенного пункта Кряковка в результате неуставных взаимоотношений между военнослужащими трое боевиков самовольно покинули территорию части и в настоящее время скрываются", – отметил он.

Филипоненко добавил, что "также выявлено отсутствие трех АК-74 и боекомплектов к ним".

"Командованием бригады организованы поисковые мероприятия. В вышестоящий штаб о происшествии (командир бригады полковник Дмитрий) Брыжинский доклад не осуществлял", – проинформировал офицер пресс-службы.

Ранее он сообщал, что более 800 бойцов ВСУ дезертировали из зоны "ООС" в течение 2019 года.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

18 января — Луганск