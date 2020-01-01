Народная милиция ЛНР сбила беспилотник ВСУ, проводивший разведку в районе Сокольников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) киевских силовиков, проводивший разведку в районе села Сокольники Славяносербского района. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

"Вчера украинские боевики из 93-й бригады в очередной раз в нарушение Минских договоренностей пытались осуществить воздушную разведку наших позиций с применением БПЛА типа "Фантом" в районе населенного пункта Сокольники", – отметил он.

"Благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих ПВО Народной милиции ЛНР беспилотник был обнаружен и сбит", – сообщил Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что в настоящее время специалисты изучают беспилотный аппарат и имеющиеся на флэш-накопителе фото- и видеозаписи.

Он отметил, что, кроме того, "противник продолжает размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах вблизи линии боевого соприкосновения, создавая тем самым угрозу жизни мирных жителей".

"Так, в зоне ответственности 93-й бригады ВСУ зафиксирована одна боевая машина пехоты в районе населенного пункта Старый Айдар. Данная информация также подтверждается наблюдателями ОБСЕ", – уточнил Филипоненко.

Ранее в пресс-службе управления оборонного ведомства Республики сообщали, что Народная милиция ЛНР в 2019 году уничтожила свыше 50 ударных и разведывательных БПЛА киевских силовиков.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

18 января — Луганск