Каждый должен прийти лично: В ДНР анонсировали верификацию пенсионеров
С 1 февраля по 30 мая 2020 года в ДНР пройдет верификация пенсионеров. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.
Как сообщается, каждый пенсионер должен лично прийти в пенсионный фонд и предоставить определенный пакет документов.
«Необходимо принести паспорт ДНР или украинский паспорт, обязательно с местной пропиской. Если в украинском паспорте стоит прописка в других областях Украины, или на территории Донецкой области, подконтрольной Украине, то необходима еще адресная справка», — сообщают в ДНР.
Работающие пенсионеры предоставляют также трудовую книжку.
В заявлении (бланк обещают выдавать в отделениях ПФ) пенсионеры должны будут указать номер телефона местного мобильного оператора «Феникс».
Если пенсионеру больше 80 лет или он является инвалидом 1-2-й групп, то сотрудники пенсионного фонда приедут на дом. Новости Донецка - Сегодня, 13:46 85
Как сообщается, каждый пенсионер должен лично прийти в пенсионный фонд и предоставить определенный пакет документов.
«Необходимо принести паспорт ДНР или украинский паспорт, обязательно с местной пропиской. Если в украинском паспорте стоит прописка в других областях Украины, или на территории Донецкой области, подконтрольной Украине, то необходима еще адресная справка», — сообщают в ДНР.
Работающие пенсионеры предоставляют также трудовую книжку.
В заявлении (бланк обещают выдавать в отделениях ПФ) пенсионеры должны будут указать номер телефона местного мобильного оператора «Феникс».
Если пенсионеру больше 80 лет или он является инвалидом 1-2-й групп, то сотрудники пенсионного фонда приедут на дом. Новости Донецка - Сегодня, 13:46 85
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