Более 300 брянковчан бесплатно посмотрели мультфильм в рамках проекта "Мир кино" (ФОТО)

Более 300 маленьких жителей Брянки и их родителей посетили бесплатный показ мультфильма "Три богатыря. Наследница престола", который был организован активистами общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках проекта "Мир кино". Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения."По инициативе ОД "Мир Луганщине" в рамках проекта "Мир кино" 18 января во Дворце культуры имени Октябрьской Революции Брянки состоялся бесплатный показ мультфильма "Три богатыря. Наследница престола", который посетили более 300 жителей города", – говорится в сообщении.Со вступительным словом к ребятам и их родителям обратилась руководитель исполнительного комитета Брянковского территориального отделения ОД "Мир Луганщине" Наталья Волошина, которая рассказала о проекте "Мир кино" и пожелала собравшимся приятного просмотра."Проект "Мир кино" общественного движения "Мир Луганщине" начал работу в декабре. В рамках этого проекта по выходным дням в разных городах Республики проходят бесплатные показы мультфильмов и фильмов. Сегодня данный проект стартует в Брянке просмотром мультфильма "Три богатыря. Наследница престола", – отметила она.В Брянковском теротделении общественного движения отметили, что зрители остались довольны показом и поблагодарили за возможность бесплатно и интересно провести время в выходной день.Ранее ОД "Мир Луганщине" анонсировало старт проекта "Мир кино", в рамках которого в городах Республики будут проходить бесплатные кинопоказы.Бесплатные показы уже состоялись в Молодогвардейске, Первомайске, Перевальске, Алчевске, Кировске, Чернухино и Славяносербске.18 января — Луганск