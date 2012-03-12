Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Появилось видео поражения мишени комплексом В«Игла-СВ»

Sergey Сегодня, 16:0029Новости
Появилось видео поражения мишени комплексом В«Игла-СВ»

В Сети появилось видео испытаний новейшего переносного зенитного ракетного комплекса «Игла-С».
На кадрах, опубликованных телеканалом «Звезда», ракета, выпущенная из ПЗРК, поражает мишень, имитирующую вражескую технику.

ПЗРК «Игла» предназначен для поражения низколетящих воздушных целей в условиях воздействия ложных тепловых помех. Модификация «Игла-С» имеет более мощную боевую часть и способна всеракурсно поражать цели, включая малоразмерные.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: