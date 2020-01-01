Митрополит Митрофан в крещенский сочельник поздравил православных с Богоявлением

Высокопреосвященнейший митрополит Луганский и Алчевский Митрофан поздравил верующих Луганщины с наступающим Богоявлением и Крещением Господним.

"Желаю вам почувствовать радость этого праздника и, принимая святую воду, чтобы вы думали о вашем духовном обновлении – вот это самое главное. Господь, сошедши в воды реки Иордан, не имел нужды смывать грехи, потому что он был безгрешен, но он взял, как говорят святые отцы, на себя грехи всего мира и затем пострадал за эти грехи на кресте. Поэтому нам нужно быть достойными этого жертвенного подвига Спасителя. И, конечно же, желаю, принимая святую воду с молитвой и верою, получать исцеление и духовных, и физических наших недугов – эту великую милость Божию, которую он посылает нам через освященную воду", - пожелал митрополит.

Он отметил, что по церковным канонам окунаться в прорубь в праздник не обязательно, так как это относится больше к народной традиции празднования Крещения Господня, а вот присутствовать в храме во время богослужения и чина великого освящения воды должен, по возможности, каждый верующий.

"В типиконе, то есть в церковном уставе, который регламентирует празднование этого праздника, говорится о том, что нужно окроплять жилище свое, а святую воду принимать, испивая ее после освящения. А то, что сейчас стало распространенным, – окунаться в прорубь, напрямую не связано с церковными канонами, это народная традиция. Кто имеет желание и чувствует себя сильным в этом плане, конечно, могут окунуться в прорубь, омыться в освященной воде – мы не осуждаем, здесь нет ничего, конечно, плохого", - рассказал митрополит, добавив, что "в некоторых случаях эта народная традиция приближает людей к вере".

Также он подчеркнул, что "уровень святости" крещенской воды не зависит от того, сколько капель со священнического кропила попадет в бутыль прихожанина.

"Количество капель не влияет на освящение воды. Есть в народе такое выражение, что одна капля море освящает, поэтому достаточно одной капельки, чтобы вода освятилась. Но самое главное – дело не в капле, а дело в молитве! Церковь просит устами священника или епископа благословения на эту воду, чтобы она освятилась – вот это самое главное. Если мы возьмем текст молитв, которые читаются во время освящения воды, то там есть такие слова, что "освящается все водное естество" – то есть вся вода, где бы она ни находилась: в море, в озере, в кране, в колодце, потому что освящает ее, опять же, не капля освященной воды, а именно молитва", - пояснил владыка.

"Но это не значит, что мы можем не идти в церковь, не молиться, а просто открыть кран, набрать воды и считать, что она святая. Потому что много зависит и от нашей личной молитвы: если мы не принимали участия в этой молитве, если мы не были в этот день в храме и не слушали этих молитв, естественно, эту воду вряд ли можно назвать освященной. Поэтому обязательно нужно быть в храме, молиться в общей молитве, и тогда вода будет освящена и в нашем доме, в нашем помещении, тогда эта вода для нас будет освящена везде", - подчеркнул архиерей Луганской епархии.

Он рассказал, что, придя из храма, мирянин может самостоятельно освятить святой водой свое жилище, не приглашая священника.

"Это не возбраняется, этой водой мы можем освятить свое жилище, можем освятить самих себя, освящается даже и домашний скот, и все, что есть у человека в хозяйстве его", - добавил митрополит.

Он пригласил всех православных Луганщины посетить храмы в один из самых главных православных праздников, относящихся к числу двунадесятых.

Традиционно 18 января митрополит Луганский и Алчевский Митрофан совершит навечерие Крещения Господня, а 19 января – праздничную литургию с великим освящением воды в Петропавловском кафедральном соборе Луганска.

В 12.00 19 января владыка прибудет для великого освящения воды в луганский храм в честь святого апостола Андрея Первозванного. 20 января Митрополит совершит богослужение в престольный праздник в храме святого пророка Иоанна Предтечи на подворье женского монастыря в честь святой царственной страстотерпицы великой княжны Ольги в селе Красное.

18 января — Луганск