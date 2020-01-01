Путин пообещал В«заткнуть поганый ротВ» тех, кто хочет переиначить историю

«Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией», – сказал Путин, приведя в пример действия Израиля, который не позволяет забыть о Холокосте, передает РИА «Новости».

«Я очень благодарен за эту инициативу руководству Израиля и всем, кто были инициаторами этого события. Это хорошее событие. Оно напоминает и о жертвах Второй мировой войны, и о тех, кто внес решающий вклад в уничтожение нацистов», – сказал он.

«Кстати, среди жертв Холокоста значительное число, очень большое – евреев Советского Союза. А мы с вами тоже не должны давать забыть о жертвах других народов СССР, русского народа», – добавил Путин.

«И мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы», – сказал Путин.

«И мы не позволим даже попыток представить историю в совершенно дурном свете. Этот поганый рот мы заткнем навсегда этими документами, чтобы неповадно было», – подчеркнул глава государства.

фото:kremlin.ruПрезидент Владимир Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне. Об этом он заявил во время встречи в Петербурге с ветеранами и представителями патриотических организаций.Путин напомнил, что скоро отправится в Израиль на открытие памятника жертвам блокады Ленинграда.Он уточнил, что из всех потерь Советского Союза в годы Великой Отечественной войны почти 70% пришлось на РСФСР.В связи с этим президент заявил, что «мы сделаем центр архивных документов».Он сообщил, что сайт и центр «будут открытыми и для наших граждан, и для всего мира».Также он сообщил, что единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне составит по 75 тыс. рублей каждому ветерану и по 50 тыс. рублей труженикам тыла.