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Путин пообещал В«заткнуть поганый ротВ» тех, кто хочет переиначить историю

Sergey Вчера, 20:3035Новости
Путин пообещал В«заткнуть поганый ротВ» тех, кто хочет переиначить историю
фото:kremlin.ru
Президент Владимир Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне. Об этом он заявил во время встречи в Петербурге с ветеранами и представителями патриотических организаций.
«Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией», – сказал Путин, приведя в пример действия Израиля, который не позволяет забыть о Холокосте, передает РИА «Новости».

Путин напомнил, что скоро отправится в Израиль на открытие памятника жертвам блокады Ленинграда.
«Я очень благодарен за эту инициативу руководству Израиля и всем, кто были инициаторами этого события. Это хорошее событие. Оно напоминает и о жертвах Второй мировой войны, и о тех, кто внес решающий вклад в уничтожение нацистов», – сказал он.
«Кстати, среди жертв Холокоста значительное число, очень большое – евреев Советского Союза. А мы с вами тоже не должны давать забыть о жертвах других народов СССР, русского народа», – добавил Путин.

Он уточнил, что из всех потерь Советского Союза в годы Великой Отечественной войны почти 70% пришлось на РСФСР.
В связи с этим президент заявил, что «мы сделаем центр архивных документов».
«И мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы», – сказал Путин.

Он сообщил, что сайт и центр «будут открытыми и для наших граждан, и для всего мира».
«И мы не позволим даже попыток представить историю в совершенно дурном свете. Этот поганый рот мы заткнем навсегда этими документами, чтобы неповадно было», – подчеркнул глава государства.

Также он сообщил, что единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне составит по 75 тыс. рублей каждому ветерану и по 50 тыс. рублей труженикам тыла.

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