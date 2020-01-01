Богдан Безпалько: Россия не будет дотировать Белоруссию, которая В«уходитВ» на Запад

Белоруссия пытается найти другие возможности купить нефть. Страна ведет переговоры с Украиной, Азербайджаном, Казахстаном, Польшей и странами Балтии. На все это Белоруссия идёт, чтобы не договариваться с Россией. При этом уже известно, что Белоруссия не сможет получать нефть из Польши по нефтепроводу «Дружба» из-за особенностей его текущей технической инфраструктуры. Об этом заявили в польской компании PERN, которая является оператором нефтепровода «Дружба».Эксперт по Белоруссии и Украине, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько объяснил, в чем причины подобной позиции Минска.«Проблема состоит в том, что белорусская экономика не эффективна. Она основывается на двух-трех китах, одним из которых является дешевая российская нефть и нефтепродукты – ими Белоруссия откровенно спекулировала. Минск перепродавал российскую нефть на Запад в чистом виде. Помимо этого часть нефти Белоруссия получала просто так – оговоренное количество для так называемой «перетаможки», шесть миллионов тонн. В целом Белоруссия перерабатывала в год до 24 миллионов тонн нефти. Второй основной статьей дохода белорусской экономики была добыча калийных удобрений.Ввиду того, что сейчас белорусское руководство отказывается идти на интеграцию с Российской Федерацией в рамках «союзного государства» – подразумевается интеграция политическая, военная экономическая – то, соответственно, Россия в лице своего руководства отказывается дотировать белорусскую экономику путем продажи и поставок дешевой нефти.Минск сейчас идет ва-банк, заявляя о том, что может найти альтернативных поставщиков нефти. Но как можно увидеть – пока это невозможно, потому ни Азербайджан, ни Казахстан, ни Латвия или Польша не смогут обеспечить более выгодные поставки, чем напрямую Россия. Кроме того, речь идет об объемах: чтобы сделать переработку нефти выгодной, необходимо перерабатывать ее больше количество, как я уже упоминал, до 24 миллионов тонн. Казахстан или Азербайджан неспособны поставлять нефть в таком объеме или же они не могут договориться с Белоруссией о стоимости поставок. Насколько я знаю, Белоруссия зондировала почву в вопросе покупки нефти даже в США и Австралии, что чрезвычайно удивляет. Потому что рассчитывать на какую-то выгоду при таком транспортном пути, как минимум, очень странно.Сейчас мы находимся на той стадии конфликта, когда обе стороны повышают ставки. Россия оставила поставки нефти на январь, а также подписала протокол о поставках на январь и февраль, потому как на более длительный срок урегулировать ценовой вопрос не удалось.Белоруссия угрожает перекрыть транзит нефти и газа через свою территорию и сейчас объявила об экономическом налоге – 50% на прибыль, а также о том, что с 14 по 17 января газопровод будет якобы «ремонтироваться». Очевидно, что если угрозы, которые опосредовано через ряд «придворных» политологов белорусское руководство высказывает в наш адрес о национализации «Белтрансгаза», будут реализованы, то отношения между нашими странами испортятся окончательно. И тогда все объемы газа будут транспортироваться в Европу через Украину. Поскольку Россию заставили подписать пятилетний контракт с обязательной прокачкой 60 миллиардов кубометров в 2020 году, для Москвы это будет даже выгодно. Потому что та получится заполнить данный объем, в том числе тем газом, который должен идти через Белоруссию. А сам Минск лишится поставок дешевой нефти из России, а возможно и просто самих поставок.В данной ситуации также рассматривался вопрос поставок нефти из более удаленных уголков мира через транспортные узлы, находящиеся в Польше или Латвии. Но Польша заявила о том, что транспортировать нефть реверсом по газопроводу «Дружба» невозможно. Латвия, в принципе, рассматривает подобного рода вопросы, но, во-первых, у нее есть ряд нерешенных пунктов с Белоруссией по части хищения 100 тысяч нефти в одном из нефтепроводов, во-вторых, для того, чтобы поставлять через Латвию подобного рода объемы нефти, Белоруссии необходима новая инфраструктура.Проблема в том, что для белорусского политического руководства и для Лукашенко лично вопрос нефти и газа – это не просто вопрос экономической безопасности, это вопрос власти.Для него в год, в котором он собирается идти на 6-й президентский срок, очень важно показать, что он, во-первых, действенный политик, который умеет проламывать что в московском Кремле, что на Западе, и, во-вторых, он заботится о своем населении и может раздать деньги перед своими очередными перевыборами. То, что выборы – это фикция, совершенно ясно всем, кто сколько-нибудь изучает белорусскую политику. По сути, власть Лукашенко – это диктатура, без всяких преувеличений. Так что для Лукашенко это вопрос власти: его личной и его семьи. В текущей ситуации именно этим, как мне кажется, обуславливается столь большое ожесточение с его стороны, отказ идти на какие-либо интеграционные проекты с Россией и постоянное повышение ставок.Но Россия находится в более выгодном положении. Если Лукашенко перекроет нефтегазопровод, то, соответственно, он обрушит свою репутацию, имидж своего государства как надежной страны-транзитера. При этом он повысит цены на нефть, что хорошо для России, а потому не сможет нанести столь значимый ущерб. Мы просто пустим газ через украинскую ГТС. Поэтому России остается только ждать и не уступать Лукашенко в его желаниях, так как вся его политика описывается одной фразой – экономические дотации в обмен на ничто, формальное декларирование себя в качестве союзника.В Белоруссии сегодня происходит множество негативных процессов, которые очень схожи с теми, которые мы ранее видели на Украине.Там действует масса некоммерческих организаций, населению постепенно вбивают мысль о том, что они совершенно особый, отдельный от «москалей» народ, что русские для них – это враждебная нация. Молодежь воспитывают в школах и вузах на примерах, почерпнутых из истории Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, проводится мягкая «белорусизация», в церкви проводится политика некого местного автономизма, который рано или поздно все равно приведет к стремлению провести автокефализации. Например, в Белоруссии сейчас отказались от канонизации Семашко – человека, который является знаковым для белорусского и русского православия вообще.Все эти процессы весьма негативны, а потому рассматривать Белоруссию в качестве союзного государства Российской Федерации сейчас очень сложно. Если бы данные процессы остановились и пошли вспять, если бы Лукашенко пошел на интеграцию – политическую, военную, экономическую – тогда, конечно, мы могли бы дотировать в экономику Белоруссии, тем более что она стала бы частью одного большого хозяйственного комплекса. Но зачем России вкладывать десятки и сотни миллиардов долларов в страну, которая уходит на Запад и руководитель которой откровенно хамит как в адрес России и ее руководства, так и в адрес народа».Источник