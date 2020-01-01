21 января в интернете и на телеканале PBS состоится премьера документального фильма "Страна талибов", котороый как не трудно догадаться посвященной Талибану.Перед премьерой, корреспондент Frontline https://www.pbs.org/wgbh/front... пообщался с главным талибанским переговорщиком, который ведет переговоры с США.Мулла Абдул Гани Барадар поведал о направлениях политики Талибана в отношениях с США и послевоенного Афганистана.1. Война закончится только тогда, когда американская армия уйдет из Афганистана.2. США совершили ошибку вторгнувшись в Афганистан и продолжают ее усугублять. Вторжение осуществлялось против Бен Ладена, но его давно уже нет.3. Талибан обязан защищать себя и свою страну, даже ценой жизней.4. США принесли страдания в Афганистан и именно США виноваты в войне. Если США не будет, афганцы договорятся между собой.5. После того, как США уйдут, Талибан обещает разобраться с террористами ИГИЛ и договориться с правительством Афганистана.6. После победы Талибана, женщины в Афганистане будут иметь такие права, которые дозволяет шариат.Трейлер документального фильма "Страна талибов"В Вашингтоне продолжают периодически заявлять,что надеются, что хотя бы в 2020-м году самая длинная война в истории США закончится и мир с Талибаном будет заключен.Борис Рожин