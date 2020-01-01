Войсковой священник провел крещенские богослужения в частях Народной милиции ЛНР (ФОТО)

Помощник начальника управления Народной милиции по работе с верующими, настоятель луганского храма-часовни во имя святой равноапостольной княгини Ольги протоиерей Владимир Марецкий провел крещенские богослужения в подразделениях оборонного ведомства Республики в Луганске.Он рассказал корреспонденту ЛуганскИнформЦентра, что в крещенский сочельник традиционно посетил ряд воинских частей в Луганске, где провел чин великого освящения воды.В своих проповедях он рассказал военнослужащим о значении и смысле праздника и пожелал православному воинству исполниться Божественного духа.Напомним, в праздник Крещения, Господня, отмечаемого православными в ночь с 18 на 19 января, верующие вспоминают, как 30-летний Иисус Христос пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водою от Иоанна Предтечи. В момент, когда Спаситель выходил из воды, миру, согласно церковному учению, была явлена Пресвятая Троица: Бог-Сын, Бог-Дух Святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.Великое водоосвящение совершается дважды — в самый день Богоявления 19 января, а также накануне, в навечерие Богоявления (Крещенский сочельник) 18 января. Освященная вода является образом благодати Божией: она очищает верующих людей от духовных скверн, освящает и укрепляет их к подвигу спасения в Боге.18 января — Луганск