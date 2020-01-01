Поздравление МЧС ЛНР с праздником Крещения Господня

Уважаемые коллеги!Поздравляю вас с великим праздником Крещения Господня!Этот прекрасный и светлый день является одним из важнейших в жизни всех православных христиан. С давних пор он был для нашего народа источником светлой радости, очищения души и тела¸ ожидания лучшего будущего. А вера остается той силой, которая помогает выстоять в трудные времена, вдохновляет на подвиги, воспитывает добро, милосердие и любовь к ближнему.От всей души желаю вам Божьей помощи во всех начинаниях, плодотворной работы, душевного и физического здоровья, которое дарит крещенская вода, и мудрости, которую она хранит! Пусть в ваших домах царят мир, согласие и любовь, будут здоровы и счастливы все ваши близкие и во всем сопутствует успех.Министр чрезвычайных ситуаций иликвидации последствий стихийных бедствий ЛНРгенерал-майор службы гражданской защитыЕвгений Кацавалов19 января — Луганск