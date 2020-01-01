СМИ разоблачили первого В«лотерейного миллиардераВ»

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСССвершилось: как нас заверили в новогодней телетрансляции, впервые в истории отечественных лотерей простая российская женщина выиграла-таки (страшно сказать) цельный миллиард в лотерею «Русское лото». Эту информацию несколько дней назад официально подтвердили СМИ. Действительно, миллиард выиграла Надежда Бартош из Подмосковья, которая только 9 января вышла на организаторов лотереи, которые и подтвердили ей, что ее билет № 131626314944 выиграл умопомрачительную сумму денег.Когда ее спросили, как, дескать, чувствуете себя, являясь обладательницей миллиарда, она просто ответила: «Не знаю, я не ощущаю». Однако подчеркнула, что, по ее мнению, счастье не в деньгах и не в их количестве. Вместе с тем, как и всякий предприниматель (а у Надежды Бартош, как удалось выяснить, имеется свой бизнес), миллиард она решила потратить рационально — на развитие своего бизнеса, а также на благотворительность: «Чтобы где-то не в ущерб чему-то, — считает женщина. — За нами тоже люди, которые у нас работают».Вообще, история с покупкой выигрышного билета была полна романтики и очень похожа на новогоднюю сказку. «У меня 31 декабря день рождения. И я покупала несколько раз билеты, — рассказала Надежда. — А тут у меня дети спрашивают: „Мам, что подарить?“. Я говорю: „Ну, купите мне билет в лото“. Взяла три: с начала пачки, из середины и с конца. А потом я про них забыла, положила их в машину. И все». Билеты они купили в торговом центре села Юдино Одинцовского района, причем, сделали это всего за несколько минут до закрытия самой точки".И вот, спустя 9 дней после розыгрыша, Надежда Бартош приехала вместе со своим супругом и дочерью, чтобы официально оформить выигрыш. В «Столото» им разъяснили, что все выигрыши свыше десяти миллионов рублей выплачиваются счастливчикам только после проверки подлинности билета (на нее отводится не менее 40 дней). После этого в течение полугода деньги (за вычетом подоходного налога) должны поступить на счет, который укажет получатель.Кстати, уточним, что оператором в этом случае выступает акционерное общество «ГСЛ», а распространителем лотереи «Русское лото» под брендом «Столото» является АО «ТК „Центр“». Всероссийская государственная лотерея «Русское лото» проводится на основании распоряжения правительства Российской Федерации от 02.05.2012 № 687-р. Это к вопросу о том, что лотерея не просто так себе, а государственная.Тем не менее, сразу же после обнародования информации о выигрыше, в сетях поднялась настоящая буря недовольных комментариев — возмущенные пользователи заподозрили, что вся эта история является обманом и «лохотроном». И обвинили организаторов в нечестном розыгрыше миллиарда рублей. А кое-кто из пользователей утверждает даже о том, что Надежда Бартош была тесно связана с организаторами лотереи.«Скромной обладательницей небывалой доселе суммы денег оказалась отнюдь не простушка из Подмосковья, — пишет пользователь Georgi Dy. — Как показало расследование ТГ-канала „Медиакиллер“, вся семья Бартош плотно соприкасается со „Столото“ через армянские связи, да и скромными подмосквичами их точно не назовешь. Бартош оказалась учредителем торгового дома „Царский осетр“, который занимается икорным бизнесом, и эксклюзивным дистрибьютором на территории России продукции компании „Caviar Court food processing“. Неплохо, правда».Подчеркну, что это не просто треп пользователей в сети. Это информация, размещенная на сайте информационного агентства «РИА-Новости», а также и в очень многих других средствах массовой информации. В конце концов, при желании любой более или менее грамотный пользователь может получить подтверждение этой информации. Однако уже сейчас московский адвокат Александр Сергеевподготовил заявление в Управление ФНС, в котором потребовал проверить появившуюся в интернете информацию о том, что «розыгрыш билетов проходил в записи, а не в прямом эфире, а победительница была знакома с организаторами лотереи».Кстати, лотерейщики категорически отвергли все подобные обвинения: «„Столото“ официально заявляет, что розыгрыш новогоднего тиража „Русского лото“ был проведен в строгом соответствии с законодательством России, — сообщили в пресс-службе акционерного общества „ТК „Центр““. — „Столото“ опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи „Русское лото“, а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража „Русского лото“ Надеждой Бартош до розыгрыша. Все обвинения являются вопиющей клеветой. Компания готовит обращения в судебные и правоохранительные органы для защиты деловой репутации».Надо заметить, что 11 лет назад «Столото» уже разыгрывал самый большой (на тот момент) приз, доставшийся некоему Бегракяну. И тут же организаторов обвинили в «договорных» результатах розыгрыша лотереи. Тогда она еще не была государственной.А как будут развиваться обстоятельства в этот раз, и как на это будут реагировать такие дотошные и справедливые, а главное, принципиальные следователи — время покажет.