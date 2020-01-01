Мир перестаёт молчать: Киев дорого заплатит по бандеровскому счёту Израиля

Украина сегодня может жестоко поплатиться за потакание власти националистам и реабилитации коллаборационистов периода Второй мировой. Претензии Израиля к украинской власти могут привести к неприятным последствиям для Владимира Зеленского и его страны уже в ближайшее время, пишетПИКiNFORM.В Израиле на масштабную реабилитацию коллаборационистов и участников массовых убийств евреев на Украине реагировали до 2020-го года по большей части ситуативно: было очевидным, что Иерусалим не намеревается крупно ссориться с Киевом, сколько бы «факельных шествий», памятников и переименований в честь бандеровцев там не проводилось. Хотя «звоночки» для Украины звучали вполне определённо и заблаговременно: так, четыре года назад израильский президент (напомним, что эта должность в Израиле представительская) с трибуны Верховной Рады резко высказался об украинских бандформированиях периода Второй мировой и их роли в массовом истреблении евреев.В начале 2020-го года, после «традиционного» для постмайданной Украины первоянварского шествия, посвящённого рождению Степана Бандеры, Израиль решился на отповедь. Среди очевидных причин — переполненная чаша израильского терпения, некий «переизбыток» в реабилитации лиц, которые считаются участниками массовых убийств еврейского населения. Так, в канун новогодних праздников Львовский областной совет объявил 2020-й годом Ивана и Юрия Лип, а также Андрея Мельника: все они являются коллаборационистами и соучастниками «политики истребления», проводимой нацистской Германией на оккупированных территориях.Также можно допустить некую внутриизраильскую политическую ситуацию, которая заставила Иерусалим недвусмысленно указать Украине на недопустимость прославления убийц своих соотечественников. Следует подчеркнуть, что факельные шествия 1 января проводились в Киеве с 2014 года, но впервые вызвали такой международный резонанс.Самым тревожным для Украины сигналом является то, что резкое заявление по «бандеризации» прозвучало совместно от Израиля и Польши. Дипломаты обеих стран не поскупились на оценки без каких-либо «политесов», характеризуя братьев Лип и Мельника. Киев попытался огрызнуться, и довольно неуклюже. Однако в ответ спикера МИД Украины Зеленко, что предмет польско-израильского возмущения является «возрождением национальной памяти», только ещё больше возмутил Варшаву и Иерусалим. Израиль в ответной ноте бескомпромиссно заявил, что прославление антисемитов и убийц евреев не является внутренним делом какой бы то ни было страны.Скандал, в который угодила Украина, грозит её президенту Владимиру Зеленскому срывом визита в Израиль, который имеет важное политическое значение. В 75-ю годовщину освобождения Красной Армией концлагеря «Освенцим» («Аушвиц») соберутся государственные лидеры множества стран. Там же предполагалась встреча украинского президента с российским коллегой Владимиром Путиным.Если украинские власть и дипкорпус далее продолжат пикировку с израильтянами — Зеленский лишится не только своего места на памятном мероприятии, но и нормальных украинско-израильских отношений в долгосрочной перспективе. Попытка отступить в этом вопросе будет грозить Зе-президенту внутренними последствиями: извинения, сворачивание кампании по прославлению Бандеры-Шухевича-Мельника, покаянные слова во время мероприятия в Израиле приведёт к массовому и резкому недовольству со стороны украинских националистов.Этим не преминут воспользоваться экс-президент Петр Порошенко и его бизнес-окружение, поддерживающие паравоенные формирования и радикальные группировки. И всё это — на фоне скандала с прослушкой премьер-министра Гончарука.Не Зеленский начал ускоренную «бандеризацию» Украины после государственного переворота 2014 года. Но его происхождение, а также надежды уставших от шовинизма и «языка ненависти» избирателей, предполагали после победы в президентской гонке демонтаж этих одиозных процессов в послемайданном государстве.Игнорирование Зеленским этих очевидных шагов, заигрывание с «радикальным элементом», потакание идеологам реабилитации массовых убийц — всё это подводит к очередному цугцвангу (любой ход ухудшает положение) самого президента, и его страну следом. Но главное другое – наступил конец эпохи международного молчания и тотального подхрюкивания Киеву, считаем это переломным моментом в современной истории.Георгий Евстигнее