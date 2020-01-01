Польшу призвали вернуть награбленное фашистами во время Холокоста

Польшу призывают найти нацистское наследие, которое до сих пор хранится в её музеях. Несмотря на усилия(нужно сказать, вялые) польского правительства по восстановлению культурных ценностей, утраченных во время Второй мировой войны, исследователи говорят, что в музеях Польши до сих пор хранятся украденные предметы, украденные и оставленные в Польше нацистами.Исследователи говорят, что картина Яна ван Гойена "Хижина" 1638 года, которая сейчас находится в Национальном музее Гданьска в Польше, была украдена у голландского еврейского торговца произведениями искусства во время Второй мировой войны."Систематическое разграбление Польши нацистами во время Второй мировой войны все еще резонирует сегодня в этой стране, где официальные лица продолжают добиваться возвращения настоящим владельцам более 63 000 произведений искусства и культурных ценностей, многие из которых были украдены у евреев там", - говорят эксперты, отмечая, что Польша сделала плохо, предоставив такое же правосудие голландским евреям и другим, чьи произведения искусства были украдены во время войны и оказались в оккупированной немцами Польше, а теперь являются частью официальных музейных коллекций."Польское правительство хочет получить назад как можно больше", - говорит Камиль Зейдлер, профессор права Гданьского университета, который изучал этот вопрос, "Но они не хотят ничего возвращать другим."."Ни на уровне музеев, ни на национальном уровне, ни на политическом уровне нет обязательства возвращать эти произведения, которые находятся в стране", - сказала Энн Уэббер, основатель и сопредседатель Комиссии по разграблению искусства в Европе, лондонской некоммерческой организации."В Польше до сих пор отсутствует жизнеспособная процедура рассмотрения требований о реституции жертв Холокоста как внутри страны, так и из-за рубежа", - написала г-жа Гримстед в статье, которая будет опубликована в Международном журнале культурных ценностей. "На конференциях по реституции произведений искусства, разграбленных во время Холокоста, советник Госдепартамента Стюарт Эйзенштат назвал Польшу одной из нескольких стран, которые не смогли выполнить вашингтонские принципы 1998 года".Во время войны голландские еврейские семьи были вынуждены передать все имущество бывшему еврейскому банку "Липпманн, Розенталь и Ко", который в последствии фашисты-немцы "арианизировали" и, как водится, тут же разграбили. Произведения искусства из принадлежащих евреям галерей были "куплены" по почти бросовым ценам нацистскими арт-агентами.К примеру, из украденного, что Польше должна бы вернуть/отдать, можно упомянуть романтический пейзаж Якоба ван Рейсдаля 17-го века "Руины", взятый из еврейского издательства в Берлине. Сейчас этот пейзаж является одним из экспонатов эскпозиции Гданьского музея, которую Гданьск не собирается возвращать настоящему владельцу."Часть этого искусства позже была продана через дилеров или аукционные дома в Польше, находившиеся под контролем Германского Рейха. Немцы использовали польские музеи в качестве хранилищ для разграбленного искусства", - пояснила госпожа Веббер.Гидеон Тейлор, председатель отдела операций всемирной еврейской организации по реституции, адвокатской группы, базирующейся в Нью-Йорке, сказал, что "Польша должна предпринять два шага, чтобы догнать международные стандарты реституции.".Очень интересно будет посмотреть, как будет действовать Польша, некоторых политиков которой самый влиятельный человек в Мире назвал "русофобами" и "антисемитскими свиньями", и которым он пообещал заткнуть "поганый рот, который [они]открывают за бугром".источник