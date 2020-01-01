ВСУ разместили бронетехнику и зенитные орудия в зоне "ООС" – Народная милиция

Киевские силовики разместили 21 единицу бронетехники и три зенитных орудия на территории социально значимых объектов в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В зоне ответственности 46-й бригады ВСУ зафиксировано: в населенном пункте Войтово – зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", а также один бронетранспортер (БТР-60), пять бронированных разведывательно-дозорных машины (БРДМ), одна БМП и одна зенитная установка, размещенные на территории школы", - сказал он.

Офицер пресс-службы рассказал, что в зоне ответственности 93-й бригады в населенном пункте Нижнее расположена одна БМП и одна бронированная разведывательная машина, в населенном пункте Кряковка – два зенитных орудия и один бронетранспортер.

В зоне ответственности 72-й бригады в Золотом расположена одна бронированная разведывательная машина и восемь боевых бронированных машин.

"В зоне ответственности 59-й бригады отмечается нахождение одной боевой бронированной машины в населенном пункте Троицкое", - отметил Филипоненко.

Он добавил, что данная информация также подтверждается наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

19 января — Луганск