Пьяный боец ВСУ во время ссоры нанес ножевые ранения сослуживцу – Народная милиция

Пьяный боец 72-й бригады ВСУ во время ссоры нанес ножевые ранения сослуживцу. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"17 января, после употребления спиртных напитков произошла ссора между военнослужащими первого батальона 72-й бригады, в ходе которой один из участников нанес ножевые ранения сослуживцу", - рассказал он.

Филипоненко отметил, что командир соединения Артем Богомолов скрыл происшествие от командования оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север".

Ранее офицер пресс-службы оборонного ведомства сообщал, что командир разведывательного взвода одной из бригад ВСУ попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой после того, как его избили пьяные бойцы.

В Народной милиции ранее неоднократно отмечали, что морально-психическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

19 января — Луганск