Сотрудники СБУ задерживают мужчин, пересекающих КПП у Станицы – Народная Милиция

Сотрудники СБУ задерживают мужчин призывного возраста, переходящих через контрольный пункт пропуска (КПП) у Станицы Луганской в сторону ЛНР. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В связи с принятием закона о снижении призывного возраста украинские силовики начали искусственно создавать препятствия для мужской части населения, пересекающего пункт пропуска Станица Луганская в сторону Луганска", - рассказал он.

Филипоненко отметил, что украинским спецслужбам поручено задерживать молодых людей призывного возраста, пытающихся пересечь пограничные пункты страны, а также линию соприкосновения, чтобы не допустить оттока населения за пределы государства.

"Юношей перед пунктом перехода задерживают сотрудники СБУ, оказывая психологическое давление, проводят многочасовые профилактические беседы, после которых возвращают их обратно. Для данной категории граждан возможность перейти через пункт пропуска оценивается от 800 до 1500 гривен", - сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства.

Он добавил, что украинские спецслужбы получили распоряжение сформировать в Краматорске штаб, который будет заниматься подготовкой и распространением в СМИ и социальных сетях положительных публикаций об изменении призывного возраста.

"Известно, что в одном из институтов Краматорска начался отбор студентов для этой работы", - сказал он.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что Украина снизила возраст призыва с 20 на 18 лет из-за низкой укомплектованности ВСУ личным составом.

Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что ВСУ из-за нехватки личного состава направит в зону "ООС" неопытных призывников.

Осадчий сообщал, что бойцы ВСУ оставляют передовые позиции из-за некомплекта личного состава.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

19 января — Луганск