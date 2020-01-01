Возвращается на Родину

АВТОВАЗ получает российскую прописку!Компания Alliance Rostec Auto B.V., которая является держателем 100% акций АВТОВАЗа, в первом полугодии 2020 года будет перерегистрирована из Нидерландов в России. Вопрос уже решён.Как сообщил ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов, СП в российскую юрисдикцию переведут в Москву или Самару.Стоит отметить, что по итогам 2018 года российский автогигант впервые за последние 10 лет получил прибыль в размере 5,86 млрд рублей.источник