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Возвращается на Родину

Sergey Сегодня, 14:000Новости
Возвращается на Родину

АВТОВАЗ получает российскую прописку!
Компания Alliance Rostec Auto B.V., которая является держателем 100% акций АВТОВАЗа, в первом полугодии 2020 года будет перерегистрирована из Нидерландов в России. Вопрос уже решён.
Как сообщил ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов, СП в российскую юрисдикцию переведут в Москву или Самару.
Стоит отметить, что по итогам 2018 года российский автогигант впервые за последние 10 лет получил прибыль в размере 5,86 млрд рублей.
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