Наблюдая за всем происходящим в России в последние дни, я начинаю ловить себя на мысли о том, что попал в какую-то альтернативную реальность. И переместились мы с вами в эту альтернативную реальность благодаря некой волшебной формуле, которую наш президент Владимир Путин очень грамотно вплел в свое послание Федеральному Собранию.Жили себе, жили, ругали правительство, упрекали Путина в провальной кадровой политике, искали врагов как внутри так и во вне, вздыхали от неизбежности новых реформ, которые как всегда грозили свалиться как снег на голову, и на чем свет стоит кляли чиновников, которые ну просто не реагируют на проблемы и пожелания простого народа. Ну а чиновники, в свою очередь работали ни шатко, ни валко, не нагружая себя даже исполнением майских указов президента и принципиально не берясь за реализацию нацпроектов, на которые возлагал свои надежды не только Владимир Путин, но и весь многострадальный народ России. Но вдруг прозвучало таинственное «Сим-салабим, ахалай-махалай, ляськи-масяськи» и мир начал терять свои привычные очертания…Правительство, которое своими действиями и бездействием откровенно тянуло рейтинг президента в пропасть, совершенно неожиданно и по официальной версии вроде как даже добровольно, ушло в отставку. И еще не остыло кресло премьер-министра Дмитрия Медведева, как его уже примерял глава ФНС России, который буквально за несколько часов успел не только принять предложение президента, но и обсудить перспективы своего назначения с советом Государственной Думы РФ.И это еще не все. Буквально на ходу президентом был сформирован пакет поправок в Конституцию РФ и даже созвана группа экспертов, которые должны детально проработать грядущие изменения в основной закон страны. Не готов рассуждать о том, по какому принципу формировалась эта группа, скорее всего Путин просто верит в то, что включил в нее именно тех людей, которым максимально доверяют простые граждане. Пианист Денис Мацуев, писатель Захар Прилепин, легкоатлетка Елена Исинбаева – они и многие другие, всего 75 человек, решают судьбу Конституции РФ, генерируя те поправки, которые уже в ближайшее время будут вынесены на обсуждение. И заметьте – от момента объявления о назревшей необходимости внесения поправок в основной закон Российской Федерации, до утверждения состава указанной рабочей группы прошло буквально несколько часов. Не правда ли, очень быстро для решения, которое ранее не обсуждалось и не выносилось на суд общественности?Дальше вообще все происходило так, как будто кто-то включил «ускоренную перемотку». В темпе вальса назначили нового премьера, руководители высшего звена, как и политики, единогласно заявили о том, что готовы подержать вносимые поправки, даже толком не ознакомившись с теми предложениями, которые только начала генерировать пресловутая рабочая группа. Депутаты пообещали принять эти поправки в ходе весенней сессии, а ЦИК заявил о том, что хоть это и не входит в его обязанности, но готов провести всенародный референдум до мая 2020 года, если конечно в подобном возникнет необходимость. Все это происходит на фоне роста рейтинга доверия населения Владимиру Путину, который буквально подогревает социум своими высказывания о «моральных уродах», так он назвал всех, кто выступает против господдержки семей, и обещаниями заткнуть рты тем, кто пытается переписать историю Второй мировой войны. Более того, ветеранам ВОВ, тем, кто по сегодняшний день находится в добром здравии, президент пообещал к 75 годовщине Победы выплатить по 75 тысяч рублей. В общем, мне кажется, что я сморю сон и борюсь с желанием проснуться, так как мне крайне интересно, чем закончится этот забег на короткую дистанцию.Само собой разумеется, я отдаю себе отчет в том, что стартовала подготовка к сакральной дате «2024», которая должна была ознаменовать конец «эпохи Путина» и погрузить Россию в череду неких перемен, которые могут быть не только к лучшему, но и к худшему. Но чем вызвана такая спешка? Впереди еще четыре года и стремление высшего руководства страны изменить политическую систему России уже в этом году, мне отчасти непонятно.Уход из под юрисдикции международного права, равно как перераспределение полномочий между президентом, правительством, Государственно Думой, Советом Федерации и неким Госсоветом, ради которого в принципе все это и затевалось, на мой взгляд, требует детального обсуждения с обществом, которое не может быть проведено в столь сжатые сроки. По факту, народу не дают ни малейшего шанса принять участие в обсуждении тех изменений, которые будет довольно масштабными. Кто-то посчитал, что 75 политиков, ученых, музыкантов, спортсменов, писателей и общественных деятелей это и есть весь тот многонациональный народ Российской Федерации, с мнением которого нужно считаться.Ну да ладно, будем исходить из того, что все, что ни делается, все к лучшему. Но подобная спешка меня удивляет. Нет, если конечно объявленный состав нового правительства будет на 90 процентов состоять из новых лиц, то это объяснит многое. Можно будет списать данную суматоху на то, что Путин скинул с себя некий балласт, который мешал ему вести страну к стабильности и процветанию. Но если состав правительства останется в большей части прежним, то назвать логичной данную спешку у меня язык не повернется. В общем, подождем до вторника, сегодня делать сколь-нибудь емкие выводы еще рано.Но я не могу сказать, что подобная динамика мне не по душе. Вот только хотелось бы, чтобы данный темп работы Государственной думы, Совета Федерации, правительства России и прочих коллегиальных органов сохранился бы и после того, как все озвученные Владимиром Путиным реформы будут реализованы. Я тут просто прикинул, что если бы чиновники с таким же рвением кинулись исполнять «майские» указы президента и реализовывать нацпроекты, по уровню жизни населения мы бы весьма быстро обогнали некоторые из процветающих европейских стран.Кстати, еще пару строк. Я тут самолично решил проверить скорость работы аппарата президента РФ. Без особой корысти, на всякий случай, чтобы понять, правильно ли я интерпретирую сложившуюся в стране ситуацию. Взял и написал письмо президенту РФ с просьбой рассмотреть возможность включения меня в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. Сделал я это 16 числа, спустя менее чем через 12 часов после того, как информация о создании данной группы просочилась в Сеть. Разумеется, я обосновал целесообразность своего участия в работе данного коллектива без какой-либо надежды на положительное решение со стороны руководства страны. Вы наверное удивитесь, но мое заявление было рассмотрено в фантастически быстрые сроки, и уже 17 января я получил на него официальный ответ, датированный 16 января! Никогда, вы слышите, никогда, администрация президента Российской Федерации не отвечала на мои письма с подобной скоростью. Да и вряд ли на просторах нашей необъятной Родины найдется человек, который может похвастаться чем-либо подобным. В течение одного дня мое письмо было рассмотрено и по нему было принято решение, а это несомненный рекорд! Видимо все еще продолжает действовать президентское «Сим-салабим, ахалай-махалай, ляськи-масяськи»…Алексей Зотье