Защитники ЛНР по традиции окунулись в купель у храма Георгия Победоносца в Алчевске (ФОТО)

Защитники ЛНР из подразделений Народной милиции, а также представители казачьих организаций Республики в праздник Крещения Господня приехали в Алчевск, чтобы окунуться в пруду у храма в честь Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Перед массовыми купаниями священнослужители провели чин великого освящения воды в пруду, после которого сами первыми окунулись в иордань.У пруда дежурили сотрудники МВД и МЧС ЛНР, была развернута полевая палатка, где военнослужащие и жители города могли переодеться, а возле храма была организована полевая кухня."Каждый год приезжаем именно сюда с самого начала войны. Для нас это уже святая традиция и место святое", - отметил военнослужащий Народной милиции Константин Ольховский."Святой Георгий главный наш (военнослужащих) покровитель, он нам помогает, а мы ему молимся и Богу нашему, и даст Бог еще много побед будет", - добавил он.Казак Алексей Сокольченко отметил, что купание на Крещение укрепляет как тело, так и душу человека."Мы традиционно купаемся в этой купели на Крещение с нашим атаманом и будем это делать до конца жизни, и всем советуем", - добавил он.Несмотря на отсутствие снега и мороза, желающих окунуться уже в первые часы после освящения купели собралось более пяти тыс. человек."Это замечательная традиция нашего народа, я второй раз купаюсь и в этом году уговорила окунуться и подружек", - отметила жительница Алчевска Тамара.Она добавила, что с началом войны горожане сплотились, стали чаще ходить в храм, также за пять лет значительно возросло и количество желающих окунуться на праздник Крещения.Купания в Алчевске продлятся до вечера, в течение дня возле храма Георгия Победоносца все желающие также могут освятить воду.В праздник Крещения Господня, отмечаемого православными в ночь с 18 на 19 января, верующие вспоминают, как Христос пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водою от Иоанна Предтечи. В момент, когда Спаситель выходил из воды, миру, согласно церковному учению, была явлена Пресвятая Троица: Бог-Сын, Бог-Дух Святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.Великое водоосвящение совершается дважды — в самый день Богоявления 19 января, а также накануне, в навечерие Богоявления (Крещенский сочельник) 18 января. Освященная вода является образом благодати Божией: она очищает верующих людей от духовных скверн, освящает и укрепляет их к подвигу спасения в Боге.19 января — Луганск