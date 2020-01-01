Казаки из Крыма в праздник Крещения Господня провели в Брянке турнир по рубке шашкой (ФОТО)

Первый в ЛНР турнир по рубке казачьей шашкой прошел сегодня в Брянке при поддержке представителей Крымского регионального отделения Союза казаков-воинов России и Зарубежья (СКВРиЗ), которые организовали мероприятие в честь праздника Крещения Господня. Об этом ЛИЦ сообщили в редакции городской газеты "Труд горняка".Там рассказали, что утром в православных храмах города прошли божественные литургии и обряды освящения воды, затем от Свято-Николаевского храма состоялся крестный ход к пруду "Сенатка", где прошел обряд водосвятия купели."Традиционно одним из первых, кто вошел в крещенскую купель, был глава администрации города Николай Моргунов. А затем сотни решительных брянковчан стремительным шагом направлялись к водоему, трижды окунались с головой в воду, при каждом погружении осеняя себя крестом. Для удобства горожан были оборудованы специальные теплые палатки, где можно было согреться и переодеться", - отметили в редакции газеты."Традиционно мы проводим на озере Сенатка такое большое и ответственное мероприятие – Крещение Господне. Брянковчане любят это мероприятие, и с каждым годом становится все больше и больше участников: и тех, кто купается в проруби, и тех людей, которые просто приходят попить горячего чая, пообщаться, увидеть родных и близких", - сказал Моргунов."В этом году мы откликнулись на призыв наших друзей-казаков и проводим дополнительное и очень интересное мероприятие – турнир по рубке казачьей шашкой. Приехали наши друзья из Крыма, которые приняли решение помочь нам его организовать, за что мы им особенно благодарны", - добавил глава администрации Брянки.Советник главы ЛНР по вопросам казачества и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко отметил, что турнир по рубке шашкой впервые проходит в Луганской Народной Республике."Казаки продемонстрируют свою выучку, сноровку, покажут, как нужно работать с холодным оружием. Очень важно, что это мероприятие будет проходить не только для казаков, но и для местных жителей и гостей Брянки из соседних городов. Всех приглашаем для участия в турнире. Показательные выступления представляет наш Алчевский казачий корпус имени Матвея Платова – кадеты, для которых одной из дисциплин в кадетском корпусе является владение и работа шашкой", - рассказал он."Кроме того, нас приехали поддержать наши друзья казаки из Республики Крым, которые и будут проводить это мероприятие и судить сам турнир", - отметил Юрченко.Войсковой старшина, атаман Крымского регионального отделения СКВРиЗ Олег Кондратенко рассказал перед началом состязания, что в турнире по рубке шашкой будет несколько заданий."Чем больше точных ударов, тем больше балов. Будем рубить пластиковые бутылки с водой, прокалывать их прямым ударом, боковым ударом. Продемонстрируем умение хорошо рубить канат", - пояснил он.В редакции газеты "Труд горняка" рассказали, что новая забава пришлась брянковчанам по вкусу, из желающих поучаствовать в турнире выстроилась целая очередь.Активными участниками мероприятия стали и почетные гости – Юрченко, Кондратенко, атаман международной организации "Верное казачество" Алексей Селиванов и военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной Милиции ЛНР Андрей Марочко."Участники, показавшие лучшие результаты, были отмечены специальными призами – папахами от имени главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника. А юные участники, которые также попытали свои силы, – билетами в кинотеатр "Русь". Гости из Республики Крым привезли и свои награды для победителей – это казачьи иконы и шашки", - рассказали в редакции и добавили, что одна из таких икон – святителя Луки Крымского – была торжественно вручена главе администрации Брянки, а одна из шашек досталась советнику главы ЛНР по вопросам казачества и военно-патриотического воспитания молодежи.Моргунов, в свою очередь, подарил крымским гостям походную икону.На протяжении всего празднования горожане могли бесплатно получить горячий чай, пряники и выпечку. Также для удобства жителей города была организована выездная торговля.Активными помощниками организации мероприятия стали участники проекта "Молодая гвардия" Брянковского теротделения общественного движения "Мир Луганщине" и Брянковского Молодежного совета.У мест проведения крещенских мероприятий было организовано дежурство сотрудников МЧС, полиции, бригад медицинских работников.19 января — Луганск