Синоптики прогнозируют 20 января в ЛНР до 3 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 20 января будет колебаться от 6 градусов мороза ночью до 3 градусов тепла днем, существенных осадков не ожидается. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 19 января до 21 часа 20 января на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами туман, гололедные отложения, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем минус 2 – плюс 3 градуса", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса мороза, днем – от нуля до 2 градусов мороза.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 4-6 градусов ночью и ноль – минус 2 градуса днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 3-5 градусов ночью до минус 1 – 1 градуса выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, 21 января ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, гололедные отложения; температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем минус 1 – плюс 4 градуса. 22 января - переменная облачность, ночью небольшие осадки, местами туман, гололедные отложения, днем временами мокрый снег, на дорогах гололедица, местами порывы ветра до 15-18 м/с; температура воздуха ночью и днем минус 2 – плюс 3 градуса.

19 января — Луганск