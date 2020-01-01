Наш болт на ваши санкции

Во далеком округе Колумбия, что в Соединенных Штатах да Америки, в окрестностях Вашингтона-града, открыли добры молодцы залежи небывалые. Залежи Санкция чудодейственного.Санкция того там немерено - даже при активно-агрессивном пользовании (а буржуины америкосовские по другому-то и не умеют) хватит того санкция не на одну пятилетку ударно лОжить-налаживать его на всех без разбору.А работает санкций тот следующим образом. Бурят первым делом их фейк-ньюсы поганые, то бишь средства массовой пропаганды и дезинформации скважину до дна, до самого. И нет у них сложности с этим никакой, ибо дно - это их стихия. Затем богатыри тамошние из ЦРУ, АНБ да ФБР (ну, тут какое царство-государство, такие и богатыри) наполняют ту скважину под давлением огромным смесью гремучей из данных секретных, показаний анонимных свидетелей, бреда сенаторов уровня Маккейна, да постов срамных из сетей социальных.Данные те пласт разрывают, и поступает тогда санкций чудодейственный чистоты кристальной в самое сердце Конгресса Американского, где сортируют его политики видные, когда подковёрно, а когда и на виду у всего честного народа - в прямом, понимаешь, эфире. После сортировки санкций готов уже к отправке по странам, организациям, а то и физическим лицам, удостоенных того санкция.И так ловко научились америкаканцы тем санкцием чудодейственным оперировать в своих интересах поганых, так привыкли к его помощи, что уже нарадоваться на него не могут. А по отдельным адресам прямо "санкциепроводы" проложены. Например, в Россию-матушку. Уже сто лет и три дня гонят свой санкций чудодейственный американские кудесники, утверждая, что платить за него Россия обязана цену непомерно высокую. Только Россия считает иначе.Причина её инакомыслия - уникальный прибор под названием "БОЛТ", разработанный российскими учеными-кудесниками. Стоит только этот болт положить на их чудодейственный санкций, как тот полностью меняет свои свойства - источает он тогда энергию сказочную, от которой наливается силой живительной и чудодейственной всё, к чему санкций тот прикасается. И здесь уже количество санкция прямо пропорционально достигаемому эффекту: чем больше санкция, тем сильнее от него эффект.Эффект тот знатно виден на примерах множественных. Приведу часть из них, голословным дабы не прослыть.испокон веков прорвой бездонною для России служившее - сколько не вложи в него, всё уходит, аки в землю-матушку. Так ожило оно, задышало полной грудью. И по потокам валютным для бюджета нашего бездонного давно в лидеры вырвалось. Наряду с оружием нашим грозным,коего даже витязям НАТОвским заполучить хочется.Закупала их краса-Россиюшка с берегов Днепра всегда, но и оттуда свой Санкций нам подарен был. Укладка болта на него аналогичным образом волшебно помогла наладить производство у себя, да не просто повторив замещенные изделия, а создав новые, могучие и эффективные.- своего трубного всегда хватало. А теперь болт, положенный на санкций заокеанские, не просто его (газа сжиженного) производство наладил, но и способствовал даже его продаже самим американским санкциеделам., закатив глаза, в мороке недалекого будущего видят , что еще три-пять лет бесперебойного обеспечения страны Санкцием животворящим, и будет Россия немцам автомобили продавать, швейцарцам – сыр, а полякам – яблоки. Белорусам картошку, скорей всего, не будет, но о том совсем другой сказ в другой раз. Только напомните мне потом, я расскажу, почему батькиным холопам не едать картохи нашей.– ковать да штамповать наши болты, чтобы на каждый их санкций наш болт имелся. Имелся и клался, сверху и немного сбоку, плотно и с огромным достоинством да уважением.источник