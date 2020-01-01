Наш болт на ваши санкции
Во далеком округе Колумбия, что в Соединенных Штатах да Америки, в окрестностях Вашингтона-града, открыли добры молодцы залежи небывалые. Залежи Санкция чудодейственного.
Санкция того там немерено - даже при активно-агрессивном пользовании (а буржуины америкосовские по другому-то и не умеют) хватит того санкция не на одну пятилетку ударно лОжить-налаживать его на всех без разбору.
А работает санкций тот следующим образом. Бурят первым делом их фейк-ньюсы поганые, то бишь средства массовой пропаганды и дезинформации скважину до дна, до самого. И нет у них сложности с этим никакой, ибо дно - это их стихия. Затем богатыри тамошние из ЦРУ, АНБ да ФБР (ну, тут какое царство-государство, такие и богатыри) наполняют ту скважину под давлением огромным смесью гремучей из данных секретных, показаний анонимных свидетелей, бреда сенаторов уровня Маккейна, да постов срамных из сетей социальных.
Данные те пласт разрывают, и поступает тогда санкций чудодейственный чистоты кристальной в самое сердце Конгресса Американского, где сортируют его политики видные, когда подковёрно, а когда и на виду у всего честного народа - в прямом, понимаешь, эфире. После сортировки санкций готов уже к отправке по странам, организациям, а то и физическим лицам, удостоенных того санкция.
И так ловко научились америкаканцы тем санкцием чудодейственным оперировать в своих интересах поганых, так привыкли к его помощи, что уже нарадоваться на него не могут. А по отдельным адресам прямо "санкциепроводы" проложены. Например, в Россию-матушку. Уже сто лет и три дня гонят свой санкций чудодейственный американские кудесники, утверждая, что платить за него Россия обязана цену непомерно высокую. Только Россия считает иначе.
Причина её инакомыслия - уникальный прибор под названием "БОЛТ", разработанный российскими учеными-кудесниками. Стоит только этот болт положить на их чудодейственный санкций, как тот полностью меняет свои свойства - источает он тогда энергию сказочную, от которой наливается силой живительной и чудодейственной всё, к чему санкций тот прикасается. И здесь уже количество санкция прямо пропорционально достигаемому эффекту: чем больше санкция, тем сильнее от него эффект.
Эффект тот знатно виден на примерах множественных. Приведу часть из них, голословным дабы не прослыть.
Хозяйство сельское, испокон веков прорвой бездонною для России служившее - сколько не вложи в него, всё уходит, аки в землю-матушку. Так ожило оно, задышало полной грудью. И по потокам валютным для бюджета нашего бездонного давно в лидеры вырвалось. Наряду с оружием нашим грозным,коего даже витязям НАТОвским заполучить хочется.
А моторы корабельные да вертолетные? Закупала их краса-Россиюшка с берегов Днепра всегда, но и оттуда свой Санкций нам подарен был. Укладка болта на него аналогичным образом волшебно помогла наладить производство у себя, да не просто повторив замещенные изделия, а создав новые, могучие и эффективные.
Да и газ сжиженный никогда Россия не производила - своего трубного всегда хватало. А теперь болт, положенный на санкций заокеанские, не просто его (газа сжиженного) производство наладил, но и способствовал даже его продаже самим американским санкциеделам.
А некоторые ведуны, закатив глаза, в мороке недалекого будущего видят , что еще три-пять лет бесперебойного обеспечения страны Санкцием животворящим, и будет Россия немцам автомобили продавать, швейцарцам – сыр, а полякам – яблоки. Белорусам картошку, скорей всего, не будет, но о том совсем другой сказ в другой раз. Только напомните мне потом, я расскажу, почему батькиным холопам не едать картохи нашей.
А пока задача номер один – ковать да штамповать наши болты, чтобы на каждый их санкций наш болт имелся. Имелся и клался, сверху и немного сбоку, плотно и с огромным достоинством да уважением.
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Санкция того там немерено - даже при активно-агрессивном пользовании (а буржуины америкосовские по другому-то и не умеют) хватит того санкция не на одну пятилетку ударно лОжить-налаживать его на всех без разбору.
А работает санкций тот следующим образом. Бурят первым делом их фейк-ньюсы поганые, то бишь средства массовой пропаганды и дезинформации скважину до дна, до самого. И нет у них сложности с этим никакой, ибо дно - это их стихия. Затем богатыри тамошние из ЦРУ, АНБ да ФБР (ну, тут какое царство-государство, такие и богатыри) наполняют ту скважину под давлением огромным смесью гремучей из данных секретных, показаний анонимных свидетелей, бреда сенаторов уровня Маккейна, да постов срамных из сетей социальных.
Данные те пласт разрывают, и поступает тогда санкций чудодейственный чистоты кристальной в самое сердце Конгресса Американского, где сортируют его политики видные, когда подковёрно, а когда и на виду у всего честного народа - в прямом, понимаешь, эфире. После сортировки санкций готов уже к отправке по странам, организациям, а то и физическим лицам, удостоенных того санкция.
И так ловко научились америкаканцы тем санкцием чудодейственным оперировать в своих интересах поганых, так привыкли к его помощи, что уже нарадоваться на него не могут. А по отдельным адресам прямо "санкциепроводы" проложены. Например, в Россию-матушку. Уже сто лет и три дня гонят свой санкций чудодейственный американские кудесники, утверждая, что платить за него Россия обязана цену непомерно высокую. Только Россия считает иначе.
Причина её инакомыслия - уникальный прибор под названием "БОЛТ", разработанный российскими учеными-кудесниками. Стоит только этот болт положить на их чудодейственный санкций, как тот полностью меняет свои свойства - источает он тогда энергию сказочную, от которой наливается силой живительной и чудодейственной всё, к чему санкций тот прикасается. И здесь уже количество санкция прямо пропорционально достигаемому эффекту: чем больше санкция, тем сильнее от него эффект.
Эффект тот знатно виден на примерах множественных. Приведу часть из них, голословным дабы не прослыть.
Хозяйство сельское, испокон веков прорвой бездонною для России служившее - сколько не вложи в него, всё уходит, аки в землю-матушку. Так ожило оно, задышало полной грудью. И по потокам валютным для бюджета нашего бездонного давно в лидеры вырвалось. Наряду с оружием нашим грозным,коего даже витязям НАТОвским заполучить хочется.
А моторы корабельные да вертолетные? Закупала их краса-Россиюшка с берегов Днепра всегда, но и оттуда свой Санкций нам подарен был. Укладка болта на него аналогичным образом волшебно помогла наладить производство у себя, да не просто повторив замещенные изделия, а создав новые, могучие и эффективные.
Да и газ сжиженный никогда Россия не производила - своего трубного всегда хватало. А теперь болт, положенный на санкций заокеанские, не просто его (газа сжиженного) производство наладил, но и способствовал даже его продаже самим американским санкциеделам.
А некоторые ведуны, закатив глаза, в мороке недалекого будущего видят , что еще три-пять лет бесперебойного обеспечения страны Санкцием животворящим, и будет Россия немцам автомобили продавать, швейцарцам – сыр, а полякам – яблоки. Белорусам картошку, скорей всего, не будет, но о том совсем другой сказ в другой раз. Только напомните мне потом, я расскажу, почему батькиным холопам не едать картохи нашей.
А пока задача номер один – ковать да штамповать наши болты, чтобы на каждый их санкций наш болт имелся. Имелся и клался, сверху и немного сбоку, плотно и с огромным достоинством да уважением.
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