Луганчане отметили Крещение Господне купанием в купели храма Андрея Первозванного (ФОТО)

Прихожане луганского храма в честь святого апостола Андрея Первозванного отметили Крещение Господне участием в Богослужении и массовыми купаниями. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Мероприятия были организованы Луганской Епархией и настоятелем храма при активной поддержке администрации Луганска. Полевую кухню для участников праздника организаторам помогли подготовить казаки Луганского округа донских казаков и Народная милиция ЛНР.Настоятель храма протоиерей Владимир Чесноков назвал 19 января особым днем. С духовной проповедью перед началом крещенских купаний выступил секретарь Епархии архимандрит Макарий. Завершая обращение к мирянам, он вместе с настоятелем выпустил в небо белых голубей, являющихся символом праздника."Сегодня мы принимаем всех луганчан, всех наших прихожан, и радуемся вместе с ними об этом празднике. Строительство купели частично завершено – это уже видно, много трудов в течение прошлого года на это было положено. И особая честь, конечно же, что это мероприятие мы проводим сегодня при помощи городских властей. Также мы благодарим людей, который потрудились для строительства этой купели. Дай Бог, чтобы это (массовое празднование) стало дорой традицией. Много еще предстоит сделать, но если мы так вот дружно, всем миром, общей молитвой и, самое главное, с верою в лучшее будущее будем действовать, то, конечно же, мы все сможем и все построим. Благодарим за благословение и молитвы нашего Владыку Митрополита Митрофана, который благословляет нас на эти добрые дела", - отметил священник. – Надеемся, это станет доброй традицией. С праздником всех!""Сегодня в праздник Богоявления и Крещения Господня для жителей города есть такая возможность – окунуться в этой крестообразной купели. И я уверен, что со временем она станет символом города. И те голуби белые, которых мы сегодня отпустили, – как они взлетели в небо, также сегодня и наши молитвы взлетели к Престолу Всевышнего, и пусть они будут услышаны господом и Царицей Небесной", - добавил архимандрит Макарий.Напомним, жители и гости Луганска в праздник Крещения Господня могли добраться до купели на территории храма в честь святого апостола Андрея Первозванного на автобусах маршрута общего пользования №133, организованного столичной мэрией.В праздник Крещения Господня, отмечаемого православными в ночь с 18 на 19 января, верующие вспоминают, как Христос пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водою от Иоанна Предтечи. В момент, когда Спаситель выходил из воды, миру, согласно церковному учению, была явлена Пресвятая Троица: Бог-Сын, Бог-Дух Святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.Великое водоосвящение совершается дважды — в самый день Богоявления 19 января, а также накануне, в навечерие Богоявления (Крещенский сочельник) 18 января. Освященная вода является образом благодати Божией: она очищает верующих людей от духовных скверн, освящает и укрепляет их к подвигу спасения в Боге.19 января — Луганск