Не берут в "ликвидком"

Юлия Тимошенко обрушилась с жесткой критикой на Зеленского и Гончарука, фактически, обвинив нынешние власти Украины в том, что они управляются из-за рубежа и занимаются «ликвидацией» Украины, а сама украинская власть и есть «ликвидационный комитет»."Сейчас моя работа и задача — на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации. После того как Украина стала независимой, она сразу же попала под влияние и стала объектом, который все используют, как хотят.Сегодня власти должны признать, что период независимости Украины был утрачен, а собственный интеллект, наука, разум и национальные интересы заменены советами извне.Украина, не имея национального лидера, как и собственной стратегии и политики, стала просто объектом, который другие стороны используют в своих интересах".Это весьма забавная претензия, особенно с учетом того, что она исходит от Тимошенко. Конечно, Тимошенко права – это именно ликвидационный комитет, который продолжает процесс разграбления некогда цветущей УССР, но ей ли бросаться такими обвинениями, когда она сама долгие годы состояла в этом «ликвидационном комитете», занимаясь разграблением Украины и обращением ее в колонию иностранного капитала - сначала в роли газового олигарха, а затем в роли «демократического премьер-министра» при «демократическом президенте Ющенко».Тогда ее устраивали и указания из-за рубежа, и поучения МВФ, и процесс приватизации крупных предприятий и прочей государственной собственности. Разумеется, все это прикрывалось «заботой о народе» в виде пресловутой «Юлиной тысячи» и подачек перед выборами, но экономический курс при Тимошенко в сухом остатке не сильно отличался от того курса, который проводят Зеленский и Гончарук, а также скрывающийся в тени Коломойский и прочие олигархи и рейдеры.Тимошенко кидается такими обвинениями потому, что она как раз очень хотела бы снова оказаться в «ликвидационном комитете» и именно поэтому после победы Зеленского на президентских и «Слуги народа» на парламентских выборах она всячески набивалась Зеленскому в союзники, рассчитывая получить министерские портфели, а сама - вернуться на вожделенный пост премьер-министра (раз уж с президентскими амбициями не сложилось). Но с учетом результата «Слуги народа» на выборах, Тимошенко и «Батькивщина» спонсорам Зеленского просто не нужны. Горлопанов и карьеристов и так более, чем достаточно прошло под вывеской «мы за Зеленского». В итоге, помыкавшись в ожидании предложений, которые не последовали, и получив в конечном итоге публичный отказ, «Батькивщина» снова свалилась в «радикальную оппозицию», но не самому процессу деятельности «ликвидационной комиссии», а проведению этого процесса без «Батькивщины» и Тимошенко. С годами Тимошенко моложе не становится, время уходит, и как знать, не являются ли следующие выборы последними для нее и ее партии. Поэтому, не получив места у корыта, Тимошенко будет пытаться монетизировать объективное недовольство населения тем, что как обычно Зеленский и «Слуга народа» обещали одно (особенно Юго-Востоку), а на выходе дали совсем другое (запрет русского языка, продажа земли, усиление цензуры прессы, продолжение кровавой войны на Донбассе, пляски под дудку МВФ и т. д.).Тимошенко рассчитывает, что часть разочаровавшихся вернётся к ней, помимо той части, которая отойдет перекрасившимся «регионалам» имени Бойко-Медведчука или прочим популистам левого и правого толка, столь же бессодержательным, сколь и крикливым.Переживет ли «ликвидком» стенания Тимошенко о том, ее туда не берут. Конечно, переживет. Как показала несостоявшаяся отставка Гончарука, пожелания МВФ необходимо выполнять, даже если тебя за глаза называют пустым местом. Поэтому Гончарук «получил новый шанс», а Тимошенко такого шанса и близко не дадут, потому что в глазах иностранных хозяев Украины она давно уже скомпрометирована коррупцией, газовым контрактом с Путиным и дрязгами с Ющенко, которые уничтожили «оранжевую революцию» 2004 года. Нужны «новые» лица, которые еще не успели наворовать свой «первый миллиард» (как это сделал Яценюк), но которые готовы следовать в русле зависимости от МВФ и США, проводить антироссийский и русофобский курс и продолжать процесс распродажи Украины.У Тимошенко объективно нет никаких выгодных позиций, чтобы можно было сказать, что на посту в правительстве она была бы выгодна Зеленскому или внешним хозяевам Украины. Поэтому ей остается лишь ругаться в прессе и терпеливо ждать, что Коломойский, Зеленский и Гончарук наломают столько дров, что у нее появится еще один шанс вернуться в «ликвидком».Борис Рожин