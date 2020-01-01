Победа Человечного над Бесчеловечным

Россия отметила День снятия блокады Ленинграда — ровно 77 лет назад фашистское кольцо было прорвано. Президент Путин возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень» на Невском пятачке, который защищал его отец. И посетил Пискаревское кладбище, на котором похоронен его родной брат, который не пережил блокаду. Отец и брат. Родные. А нам говорят — «Пора уже забыть ту войну, что вы с ней носитесь…».То, как выживал и сражался Ленинград, мы и до сих пор знаем плохо. И в этом не наша вина — в СССР людей щадили от негативной информации. И я это понимаю — все было слишком близко, еще не затянулись раны, не были оплаканы все павшие. Горе висело в воздухе, и дополнительно о нем рассказывать было просто не нужно…А теперь это нужно, как никогда. Чтобы знать, кто мы такие.Вот, к примеру, что пишет телеграм-канал «Русак» об одной обложке британского журнала «Тайм» времен войны:«Композитор Шостакович раз десять просился добровольцем на фронт (да, кому-то, наверное, сложно в это поверить – бесплатно, просто от любви к Родине, ага), но ему всегда отказывали. Но он тогда был в блокадном Ленинграде и стал пожарным. Получил каску, спецодежду, щипцы. Дежурил на крышах и тушил зажигательные бомбы, ну и просто пожары. А их тогда было много. А в свободное время — писал первые три части «Ленинградской симфонии». 22 июля 1942 года симфонию исполнил в королевском Альберт-холле Лондонский симфонический оркестр под управлением Генри Вуда. Пять тысяч слушателей аплодировали стоя. А за неделю до выступления «Time» поместил на обложке этот портрет Шостаковича».Блокада Ленинграда — это один сплошной Великий Подвиг, состоящий из миллионов маленьких подвигов. Подвигов человеческого духа. Люди умирали от холода — и не срубили ни одного дерева из Летнего Сада.. Люди умирали от голода — и не тронули ни единого зернышка из десятков тонн зерна и картофеля коллекции семян Всесоюзного института растениеводства.. Делили свои мизерные, микроскопические блокадные пайки пополам, чтобы покормить животных в Ленинградском зоопарке.. Который работал всю блокаду!Люди падали от слабости — но после каждого артобстрела выходили наводить порядок на улицах. Падали, вставали — и продолжали работать. Некоторые встать уже не могли. Но выжившие вновь приходили после обстрела, чтобы чистить свой родной город от последствий гитлеровской «евроинтеграции».Вот сколько живу — столько слушаю о подвиге ленинградцев. И не перестаю восхищаться. Потому что каждый раз выяснятся что-то новое, доселе неизвестное, и непонятное разуму человека 21 века. Вот и сейчас — на встрече с ветеранами войны Владимир Путин рассказал, что за время блокады ленинградцы не только старались выжить сами, но еще и сдавали кровь для защитников города от фашистов. Всего за годы блокады ими было сдано 144 тысячи литров крови для помощи раненым. 150 вагонов от людей, живущих на 125 граммов хлеба в день!Святые люди. Без преувеличения — Святые…Чудо не только в том, что город выстоял. Чудо в том, КАК он выстоял. Это чудо нашей с вами жизни. Нашей истории. Помнить о нем — лучшая гарантия нашей вечной непобедимости и несгибаемой силы.Давайте же помнить.©Сэр Майкл