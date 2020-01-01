Англия больше не подчиняется ВАДА. Как вести себя России

В деле борьбы ВАДА с мировым спортом высших достижений грянул новый, совершенно неожиданный поворот. Британское антидопинговое агентство UKAD твердо и категорично отказалось передавать ВАДА пробы знаменитого афро-британского бегуна Мо Фары для перепроверки.Теперь уже экс президент ВАДА Крейг Риди инициировал перепроверку допинг-проб всех легкоатлетов, тренировавшихся у Альберто Салазара. Наставник был уличен в контрабанде тестостерона. В дисциплинах, где требуется скоростная выносливость, этот мужской половой гормон – самое то, результаты растут, как на дрожжах. Например, в длинном беге и марафоне.Реакция Риди и ВАДА вполне понятна. В отличие от реакции англичан. Гордые британцы объясняют свой отказ тем, что хранят образцы специально для того, чтобы вновь изучить их через 10 лет, когда наука продвинется вперед. А лишние вскрытия хранилища могут привести к порче образцов.Тумана больше, чем на Туманном Альбионе. Куда продвинется наука через 10 лет, пока никому не известно. Кому нужно будет в 2030-и перепроверка проб Фары – загадка. Кто, наконец, уполномочил UKAD на эти подвиги? Или хотя бы согласовал? В конце концов, причины для отказа передать пробы можно изобретать любые.Давайте вспомним, что говорили России. Есть Олимпийская Хартия и МОК, есть ВАДА, все эти организации – на добровольной основе. Вступили, подписали – извольте исполнять и соответствовать, не нравится – будьте счастливы и соревнуйтесь сами с собой.Так вот, UKAD попросту не имеет права не подчиняться распоряжению ВАДА, на какие бы грядущие открытия британских ученых местное агентство не ссылалось. Тем не менее, исполнительный директор UKAD Николь Сапстед заявила, что она заблокирует выдачу образцов для дальнейшей перепроверки.Понятно, что значит для Великобритании уроженец Сомали, четырехкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира Мо Фара, которого британская королева произвела в рыцари и командоры. Они нынче – сэр. Такому человеку быть уличенным в приеме допинга – это даже для Ее Величества уж очень не комильфо, а попросту – скандал.Правда, к комплексу правил и соответствия ВАДА все это не имеет ни малейшего отношения. Изумленный российский барьерист, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Сергей Шубенков написал в своем твиттере: «А че, так можно было?».Нет, Сергей, так, разумеется, нельзя.Россию на 4 года отлучали об большого спорта на комитете по соответствию ВАДА. Россия, напомню, передала все, что от нее требовали, но кое-что показалось экспертам подозрительным. Такое несоответствие, что о флаге и гимне забудьте, благодарите, если в нейтральном статусе допустят.Но тут все куда проще и круче: UKAD с неуклюжими объяснениями элементарно посылает ВАДА не на Сейшелы, где Агентство любит свой исполком собирать, а значительно дальше и грубее. UKAD игнорирует ВАДА и демонстративно заявляет о неподчинении. Такого в мировом спорте еще не было!Тут о соответствии и речи нет, мы привыкли к тому, что ВАДА банит российский спорт, оказывается, англичанам дозволительно забанить всесильное агентство, отмахнувшись от него, как от назойливой мухи. Это не прецедент, это развал мировой практики работы ВАДА и крышующего его МОК.Интересно, последует ли какая-то реакция со стороны этих организаций? Или они молча утрутся? Но как-то вести себя России в условиях новой реальности? Мир замер в ожидании. Кажется, развязка близка.Сергей Бавли, глава редакционного совета «Спорт День за Днем»