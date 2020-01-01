В«Хороший сепар вЂ” это В«Сепар в сметанеВ»

Фото: Kovalyov Oleksiy/ZUMAPRESS.com/Global Look PressВ канун нового, 2020 года, президента Украины Владимир Зеленский много говорил о «единстве» Украины и необходимости возвращать «оккупированные» территории. Даже в своем новогоднем поздравлении он неожиданно заявил, что в паспортах не пишут, кем является гражданин — «патриотом», «малороссом», «бандеровцем» или «ватником».«Мы представляем будущее одинаково. Это успешная и процветающая страна, где нет войны. Страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен», — пафосно продекламировал глава украинского государства.Выступление главы государства вызвала бурную реакцию.Лидер парламентской партии «Голос», известный украинский музыкант Святослав Вакарчук даже написал в ответ на новогодние размышления Зеленского стишок, объявив, что ему «не все равно с кем». И риторически поинтересовался: «Мы строим государство иль колхоз»?А экс-вице-премьер Украины Николай Томенко настолько сильно возмутился предложением объединиться, что предложил лишать «малороссов» и «ватников» гражданства.Не постеснялась раскритиковать президента и советница министра образования Украины (судя по отметке в Фейсбуке, действующая) Иванна Коберник. Она возмутилась тем, что жители Донбасса получали высокие зарплаты, премии и льготы, живя в «Кировском» и «Красном Партизане» и ходя по улицам Ленина. То есть по всей стране шла «декоммунизация», а шахтерский край ее игнорировал. По мнению Иванны Коберник, это и стало причиной возникновения ДНР и ЛНР.Патриоты статусом пониже были еще более откровенны.Бывший участник гражданского конфликта в Донбассе, активист Александр Грамарчук наладил производство мясных консервов под «оригинальными» брендами. Так, в «линейку» входят «Сепар в сметане», «Сепар в масле», «Снегирь православный», «Память дидов в томате» и «Сепар луганский выдержанный». Как сообщает на своей странице в Фейсбуке экс-нардеп Алексей Журавко, консервы содержат то, что «ветеран» называет «кусочками русскоязычных младенцев» и «кусочками луганчан».Не менее «искрометным юмором» отличился неонацист и один из руководителей финансируемой Киевской государственной администрацией «Муниципальной варты» Сергей Бондар. На своей странице в социальных сетях он выложил собственное видео в гитлеровской униформе с огнеметом в руках и подписью «Хороший опрыскиватель против колорадов за свои деньги. Европейский производитель. Рекомендую».Назначенная недавно руководителем информационного вещания нового государственного телеканала (созданного для пропаганды в Донбассе и Крыму) Елена Трибушнаяназывала депутатов от оппозиции, за которых голосуют на Юго-Востоке, «обезьянами», а после просмотра парада Победы писала о том, что жителей Донбасса нельзя прощать.Такая вот странная диалектика. Президент рассуждает о мире и единстве, а люди, получающие зарплаты и льготы за счет государственного бюджета, спокойно призывают к массовым убийствам и психологически рачеловечивают жителей Донбасса при помощи «каннибальских консервов» и сравнений их с животными. Если бы Зеленский хотел реально «мириться» и «объединяться», доморощенные людоеды и любители жечь сограждан, как минимум, лишились бы возможности жить за счет государства, а, как максимум, уже находились бы в СИЗО. Но они прекрасно чувствуют себя на свободе, а значит, все «праздничные спичи» украинского президента — это просто слова.Никто не собирается мириться. На самом деле, Киев, судя по всему, даже не думает разговаривать с Донбассом, а ждет безоговорочной капитуляции: со сдачей ополченцев на расправу, сносом памятников, переименованием населенных пунктов, героизациейи тотальной украинизацией.Быстрые и жестокие унижения, очевидно, должны послужить делу психологической ломки жителей непокорного региона. Похожим образом радикалам удалось сломать население «большого» Юго-Востока — от Одессы до Харькова в 2014 году. Однако, учитывая большую стойкость жителей Донбасса, морально «ломать» их планируют еще более жестоко. Отсюда и попытки Киева пересмотреть сам текст Минских соглашений, отказавшись от сохранения ополчением контроля над границей, полной амнистии участников конфликта и предоставления автономии республикам.В Донбассе это прекрасно осознают и уже явно не ждут ничего хорошего. Все указывает на то, что в обозримом будущем пути республик и Украины будут расходиться все больше. И совсем не факт, что такими темпами к ним не захочет присоединиться еще кто-то…Святослав Князе