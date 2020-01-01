При прорыве трубы с горячей водой в пермском отеле погибли пять человек

«В ходе проведения работ по откачиванию горячей воды и проверке помещений были обнаружены пять погибших, личности устанавливаются», – РИА «Новости».

«По уточненным данным погибли пять человек, двое находятся в больнице. Их состояние уточнятся», – сообщил источник.



«Труба прорвалась в гостинице, которая находится на цокольном этаже здания», – пояснили в пресс-службе.



Число погибших в результате прорыва трубы в отеле в Перми увеличилось до пяти, еще трое госпитализированы, сообщили в пресс-службе МЧС.По его словам, еще три человека получили ожоги, они госпитализированы в городскую больницу имени Гринберга.Как сообщил представитель минздрава Пермского края, подтвердивший гибель пяти человек, в больнице находятся двое пострадавших.По данным пресс-службы губернатора региона, информация о происшествии спасателям поступила около 2.00 (00.00 мск).Напомним, ранее в понедельник в пресс-службе губернатора Пермского края сообщили, что четыре человека погибли в отеле в Перми после прорыва трубы отопления, еще трое госпитализированы с ожогами.Дмитрий Зубаре