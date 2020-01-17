Донбасс. Оперативная лента военных событий 20.01.2020
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- Лента военных событий в Новороссии за 17.01.2020
09:00 Украинские силовики стягивают к линии соприкосновения бронетехнику и зенитные установки
Киевские силовики разместили 21 единицу бронетехники и три зенитных орудия на территории социально значимых объектов в зоне проведения так называемой "Операции объединенных сил" . Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"В зоне ответственности 46-й бригады ВСУ зафиксировано: в населенном пункте Войтово – зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", а также один бронетранспортер (БТР-60), пять бронированных разведывательно-дозорных машины (БРДМ), одна БМП и одна зенитная установка, размещенные на территории школы", - сказал он.
Офицер пресс-службы рассказал, что в зоне ответственности 93-й бригады в населенном пункте Нижнее расположена одна БМП и одна бронированная разведывательная машина, в населенном пункте Кряковка – два зенитных орудия и один бронетранспортер.
В зоне ответственности 72-й бригады в Золотом расположена одна бронированная разведывательная машина и восемь боевых бронированных машин.
"В зоне ответственности 59-й бригады отмечается нахождение одной боевой бронированной машины в населенном пункте Троицкое", - отметил Филипоненко.
Он добавил, что данная информация также подтверждается наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
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