Донбасс. Оперативная лента военных событий 20.01.2020

"В зоне ответственности 46-й бригады ВСУ зафиксировано: в населенном пункте Войтово – зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", а также один бронетранспортер (БТР-60), пять бронированных разведывательно-дозорных машины (БРДМ), одна БМП и одна зенитная установка, размещенные на территории школы", - сказал он.

"В зоне ответственности 59-й бригады отмечается нахождение одной боевой бронированной машины в населенном пункте Троицкое", - отметил Филипоненко.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 17.01.202009:00Киевские силовики разместили 21 единицу бронетехники и три зенитных орудия на территории социально значимых объектов в зоне проведения так называемой "Операции объединенных сил" . Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Офицер пресс-службы рассказал, что в зоне ответственности 93-й бригады в населенном пункте Нижнее расположена одна БМП и одна бронированная разведывательная машина, в населенном пункте Кряковка – два зенитных орудия и один бронетранспортер.В зоне ответственности 72-й бригады в Золотом расположена одна бронированная разведывательная машина и восемь боевых бронированных машин.Он добавил, что данная информация также подтверждается наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.