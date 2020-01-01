В Краматорске 23-25 января израильские кардиологи бесплатно обследуют детей
23-25 января на базе Областного центра кардиохирургии в Краматорске будут бесплатно консультировать детей специалисты «Детского медицинского центра Шнайдер» г. Петах Тиква, Израиль.
Об этом сообщается на странице медучреждения в Facebook, передает Восточный проект.
«С 2014 года оказание детской кардиологической и тем более кардиохирургической помощи в Донецкой и Луганской областях прекратилось! Детки с пороками сердца, требующие оперативного лечения не знают к кому обратиться, что делать, когда и где?!
23-25 января на базе нашего центра будут бесплатно консультировать детей специалисты: «Детского медицинского центра Шнайдер» г. Петах Тиква, Израиль.
Докторами, кардиологом Rotstein Amichay и врачем УЗИ Glikin Viktorya совместно с переводчиком, будут осматриваться следующие группы пациентов:
— дети с врожденными пороками сердца требующими оперативного лечения.
— дети с приобретёнными пороками сердца требующими оперативного лечения.
— дети ранее прооперированные, требующие определения дальнейшей тактики лечения», — говорится в сообщении.
Консультации будут осуществляться по адресу: г. Краматорск, ул. Героев Украины 17.
Предварительная запись по тел. 0 (95) 147 03 56. Пн.-Пт. с 9.00-16.00″. Новости Донецка - Сегодня, 13:21 26
Об этом сообщается на странице медучреждения в Facebook, передает Восточный проект.
«С 2014 года оказание детской кардиологической и тем более кардиохирургической помощи в Донецкой и Луганской областях прекратилось! Детки с пороками сердца, требующие оперативного лечения не знают к кому обратиться, что делать, когда и где?!
23-25 января на базе нашего центра будут бесплатно консультировать детей специалисты: «Детского медицинского центра Шнайдер» г. Петах Тиква, Израиль.
Докторами, кардиологом Rotstein Amichay и врачем УЗИ Glikin Viktorya совместно с переводчиком, будут осматриваться следующие группы пациентов:
— дети с врожденными пороками сердца требующими оперативного лечения.
— дети с приобретёнными пороками сердца требующими оперативного лечения.
— дети ранее прооперированные, требующие определения дальнейшей тактики лечения», — говорится в сообщении.
Консультации будут осуществляться по адресу: г. Краматорск, ул. Героев Украины 17.
Предварительная запись по тел. 0 (95) 147 03 56. Пн.-Пт. с 9.00-16.00″. Новости Донецка - Сегодня, 13:21 26
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