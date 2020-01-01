Присвоение звания "лейтенант" закончилось пожаром и гибелью бойца ВСУ – Народная милиция

Праздник по случаю досрочного присвоения звания "лейтенант" офицеру одной из бригад ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") завершился гибелью военнослужащего, ранением еще восьми и пожаром. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В итоге так называемого праздника один военнослужащий 72-й бригады погиб, восемь получили ранения различной степени тяжести, а также уничтожена боевая машина пехоты и военное имущество ", – уточнил офицер пресс-службы.

"В ходе проведения разбирательства представители генерального штаба ВСУ выяснили, что 18 января около 18.00 на позициях соединения в районе населенного пункта Золотое младший лейтенант Норов отмечал с сослуживцами досрочное присвоение очередного воинского звания "лейтенант", на данном мероприятии присутствовал также подполковник Чумак", – сообщил он.

Филипоненко рассказал, что "изрядно выпив, один из участников торжества в нарушение техники безопасности попытался запустить сигнальную ракету, в результате чего произошло возгорание блиндажа и детонация боекомплекта, находящегося на позиции".

Офицер пресс-службы Народной милиции отметил, что "в связи с приближением годовщины со дня вступления в должность президента (Украины Владимира) Зеленского с целью создания его положительного имиджа командующий "ООС" генерал (Владимир) Кравченко отдал распоряжение скрывать всякого рода чрезвычайные происшествия в зоне так называемой "операции объединенных сил", особенно те, в результате которых имеет место гибель военнослужащих". В частности, "командование "ООС" попыталось скрыть резонансный случай, произошедший в 72-й бригаде ВСУ 18 января этого года".

"Изначально командующий оперативно-тактической группировкой (ОТГ) "Север" генерал (Петр) Ромигайло настаивал на версии обстрела позиций одного из подразделений 72-й бригады со стороны Народной милиции ЛНР, для чего привлек представителей украинских СМИ - "1+1", "5 канал" и "ТСН" - в сопровождении представителей оперативной группы 74-го центра информационно-психологических операций ВСУ для подготовки постановочных видеорепортажей об "обстрелах" позиций бригады", – рассказал Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что "благодаря родственникам пострадавших военнослужащих о произошедшем стало известно в генеральном штабе ВСУ, руководство которого незамедлительно направило в соединение комплексную комиссию с целью проверки".

В Народной милиции ранее неоднократно отмечали, что морально-психическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

20 января — Луганск