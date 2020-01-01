Выставка птиц собрала в Красном Луче более 1,5 тыс. заводчиков из ЛНР, ДНР и РФ (ФОТО)

Выставка голубей, домашних и декоративных птиц с участием заводчиков из ЛНР, ДНР, и РФ прошла во Дворце культуры имени Ленина Красного Луча. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского исполнительного комитета (РИК) общественного движения (ОД) "Мир Луганщине"."На выставку съехались голубеводы из разных городов Луганской и Донецкой Народных Республик, гости из Российской Федерации, к ним присоединились разводчики домашних и декоративных птиц, кроликов, собак", - говорится в сообщении.В РИК уточнили, что всего выставку посетили более 1,5 тыс. участников."Для городской власти подобное мероприятие – отнюдь не очередное в списке культурно-развлекательных событий города, - отметила председатель Краснолучского теротделения ОД "Мир Луганщине" Алла Васькевич. - То, что в такие дни в Красный Луч съезжаются гости из разных уголков ЛНР, ДНР и РФ, служит безусловным плюсом имиджу города".Посетители выставки смогли посмотреть и приобрести голубей таких пород, как ейские двухчубые, блюеты, моршанские, крестовые монахи, китайские чайки, польские чайки, архангельские снегири, а также множество певчих птиц, в том числе, щеглы, чижи, зеленушки и декоративные породы пернатых - попугаи, амадины, канарейки."На выставке были представлены высокопородные и декоративные виды домашней птицы – гуси, утки, куры, а также различные породы домашних и диких кроликов и другой живности. Своих птиц представили голубеводы из городов ЛНР, ДНР и РФ. Детей у нас сегодня было очень много с родителями, любовались", – сказал заместитель руководителя Краснолучского исполкома ОД "Мир Луганщине" Игорь Шахов.Выставочных голубей оценивала судейская коллегия, а главным судьей выступил гость из РФ Олег Строителев."Я очень рад, что приехал в город Красный Луч, на выставку, - отметил он. - Очень нелегко оценивать, потому что действительно выставили очень породистую и элитную птицу. Нужно как можно больше привлекать молодежь, учить, заинтересовывать. Здесь собрались единомышленники, сейчас все привыкли общаться через интернет, а на таких выставках можно встретиться и просто обсудить развитие голубеводства, общие проблемы и сразу их решить".Грамотами и подарками от ОД были отмечены голубеводы из Красного Луча Николай Мальцев и Наталья Кручинина, а также Николай Тищенко из Донецка.Гостей выставки угощали полевой кашей, сваренной военнослужащими Народной милиции, а также булочками и караваем от депутата Народного Совета ЛНР Сергея Серова. По традиции в завершении мероприятия у Дворца культуры в небо выпустили голубей.20 января — Луганск