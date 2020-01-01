Принявший наркотики боец ВСУ застрелил сослуживца, приняв его за врага – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ после употребления наркотических веществ застрелил сослуживца, приняв его за врага. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Украинское командование продолжает порочную практику сокрытия случаев небоевых потерь в рядах ВСУ, вследствие употребления алкогольных и наркотических веществ военнослужащими", - сказал он.

"Так, 19 января на взводном опорном пункте в районе населенного пункта Орехово военнослужащий 72-й бригады ВСУ после употребления наркотических веществ выстрелил из автомата в сослуживца, приняв его за врага, который от полученных ранений скончался", - сообщил Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что данный факт скрывается от вышестоящего командования командиром бригады полковником Артемом Богомоловым, небоевая потеря подана как полученная в результате обстрела.

В Народной милиции ранее неоднократно отмечали, что морально-психическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

20 января — Луганск