Путин предложил замену генпрокурору Чайке

«Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора», – сообщили в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин внес кандидатуру замглавы Следственного комитета России Игоря Краснова на должность генерального прокурора вместо Юрия Чайки, сообщили в пресс-службе Кремля.Там уточнили, что нынешний глава Генпрокуратуры Юрий Чайка покидает пост в связи с переходом на другую работу, передает РИА «Новости».